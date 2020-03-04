Белка против кобры: кто победит?

Сафари-гид Дейв Пьюзи (Dave Pusey), работающий в трансграничном парке Kgalagadi на юге Африки, поделился удивительным наблюдением. Перед ним и группой туристов развернулось противостояние капской кобры (Naja nivea) и капской земляной белки (Xerus inauris).
В большинстве случаев исход был бы предрешен: кобры, чья длина может достигать 1,5-1,8 метра, питаются грызунами. Капская белка вырастает до 25 см, и еще столько же приходится на хвост. Но в данном случае, по мнению опытного гида, зверек защищал свою нору, где находились детеныши, поэтому его отвага помогла ему выйти победителем.
Белка предвосхищала движения змеи, дразнила ее и вовремя отпрыгивала. Она также совершала сбивающие с толку движения, и через полчаса кобра просто устала. Она уползла, ожидая найти более легкую — например, спящую — добычу, а грызун вернулся домой.
Посмотрите, как заканчиваются поединки между питоном и коброй.