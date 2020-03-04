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Звери

Белка против кобры: кто победит?

Анастасия Баринова
04 марта 2020
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Фото: Kruger Sightings
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Фото: Kruger Sightings
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Фото: Kruger Sightings
Защищая своих детенышей, маленький грызун не боится даже самого страшного врага.

Сафари-гид Дейв Пьюзи (Dave Pusey), работающий в трансграничном парке Kgalagadi на юге Африки, поделился удивительным наблюдением. Перед ним и группой туристов развернулось противостояние капской кобры (Naja nivea) и капской земляной белки (Xerus inauris).

В большинстве случаев исход был бы предрешен: кобры, чья длина может достигать 1,5-1,8 метра, питаются грызунами. Капская белка вырастает до 25 см, и еще столько же приходится на хвост. Но в данном случае, по мнению опытного гида, зверек защищал свою нору, где находились детеныши, поэтому его отвага помогла ему выйти победителем.

Белка предвосхищала движения змеи, дразнила ее и вовремя отпрыгивала. Она также совершала сбивающие с толку движения, и через полчаса кобра просто устала. Она уползла, ожидая найти более легкую — например, спящую — добычу, а грызун вернулся домой.

Посмотрите, как заканчиваются поединки между питоном и коброй.