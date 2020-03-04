Белка против кобры: кто победит?

Белка предвосхищала движения змеи, дразнила ее и вовремя отпрыгивала. Она также совершала сбивающие с толку движения, и через полчаса кобра просто устала. Она уползла, ожидая найти более легкую — например, спящую — добычу, а грызун вернулся домой.

Посмотрите, как заканчиваются поединки между питоном и коброй.