Белка стащила GoPro и полезла с ним на дерево: видео с захваченной зверем камеры

Житель Монреаля сумел привлечь белку к увлекательному процессу съемки видеоролика: он поместил кусочек хлеба на включенный гаджет, а зверек клюнул на приманку и унес устройство с собой.

Обнаружив, что GoPro-камера несъедобна, белка оставила ее в покое. Зато результатом совместных трудов грызуна и Дэвида Фрайхайта (David Freiheit) стало 66-секундное видео. На его кадрах видно, как животное хватает миниатюрную камеру и забирается вместе с ней на дерево. Там белка пытается употребить устройство в пищу, а затем сбрасывает твердый и невкусный предмет на землю.

По словам Фрайхайта, он давно хотел снять ролик «глазами» какого-либо животного, и с тех пор искал возможности реализовать эту идею. Режиссер-новатор лишь надеялся, но не был уверен, что белка вместе с куском хлеба унесет камеру, а потом и вернет ее. Однако результат превзошел все ожидания: видео было размещено 9 ноября; только за первую неделю его посмотрели более полумиллиона человек, и с каждым днем число просмотров увеличивается.