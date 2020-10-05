Белки и их тайники

Некоторые виды белок отличаются от остальных умением запасать орехи на зиму, зарывая их в земле. Однако часто они забывают, где именно находятся многие созданные ими тайники. Вскоре запасенные белками орехи прорастают и дают жизнь новым деревьям.

Период ранней весны, как раз тогда, когда спрятанные белками плоды начинают прорастать и не могут служить им пищей, иногда становится для этих животных самым тяжелым временем. Белкам приходится искать альтернативную пищу, так же, как и орехи, богатую белками, жирами и углеводами.

Часто заменой становятся почки деревьев, например, серебристого клена (Acer saccharinum), а также различные семена, плоды и грибы. Кроме того, белки в тропических странах могут питаться насекомыми, яйцами и даже небольшими птицами, млекопитающими и лягушками.

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