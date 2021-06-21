Белки-летяги начали экспансию на север и завоевывают территории сородичей
Летяги (Pteromyini) относятся к распространенным видам животных, хотя на глаза человеку попадаются редко: они ведут ночной образ жизни, а днем прячутся среди деревьев. Биологи из Университета Миннесоты решили изучить состояние их популяции.
В лиственных лесах центральных и юго-восточных округов этого штата встречаются южные летяги (Glaucomys volans), а северные (Glaucomys sabrinus) предпочитают хвойные леса северо-востока. В соседнем штате Висконсин G.sabrinus 30 лет назад занимали северную треть штата, но теперь они там стали редки. А после того, как биологи канадской провинции Онтарио, граничащей с Миннесотой, обнаружили резкое увеличение численности северных летяг, американские коллеги начали искать причину такой миграции.
Выяснилось, что южные летяги активно вытесняют своих северных сородичей с их привычных территорий. Скорость их экспансии составляет около 20 километров за год – многовато для животного размером всего 14 см. Оба вида этих грызунов находятся под защитой государства, и ученые хотят понять, каким образом животные адаптируются к изменению окружающей среды, и можно ли им в этом помочь.
Исторически ареалы южных и северных летяг не пересекались, поскольку каждый вид выбирал свой тип леса. Но когда на юге стало слишком жарко, грызуны отправились севернее и легко заняли лучшие гнезда обитавших там сородичей. Несмотря на разницу в размерах (северные летяги вырастают до 35 см), южные летяги отличаются агрессивным поведением. Кроме того, они переносят нематодных паразитов, которые не смертельны для них самих, но смертельны для северных «соседей».
В свою очередь северные летяги могли легко уступать свою территорию, потому что и им там стало слишком жарко. А с учетом того, что деревья лиственных пород тоже «продвигаются» на север в ответ на изменение климата – южные грызуны имеют большой выбор среды обитания.
Теперь ученым предстоит выяснить, в какие районы переселились северные летяги, и достаточно ли им там комфортно. Если высаживать на севере больше хвойных деревьев – это сделает «переезд» более безболезненным, но тенденция к росту температур продолжается, а значит белкам придется продолжать свое вынужденное бегство.
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