Белки-летяги посыпались на лесорубов в США: видео

Рабочие, в чью задачу входило облагородить территорию кампуса в Университете Небраски, оказались в неожиданной ситуации: когда они отпиливали сухие ветки дуба, из дупла показалась глазастая мордочка, а за ней – еще несколько. Встревоженные шумом пилы, животные бросились врассыпную по стволу, а затем спланировали на соседнее дерево.
На самом деле парковые рабочие столкнулись с белкой-летягой. У этих грызунов более крупные, чем у остальных белок, глаза, а между передними и задними лапами есть широкая кожная складка: летательная перепонка, играющая роль парашюта. Они очень эффективно маневрируют в воздухе, при необходимости делая повороты на 90 градусов вокруг препятствий.
Триба летяг (Pteromyini) насчитывает более 30 видов; в Северной Америке живет три вида: Glaucomys sabrinusони, Glaucomys volans и Glaucomys oregonensis. Они относятся к видам, чей статус признан благополучным, но их численность подсчитать очень сложно: летяги не спускаются на землю и на глаза людям стараются не попадаться.
Случай в кампусе это отлично иллюстрирует: белки жили по соседству с людьми, но об этом никто не знал. Единственная известная ученым популяция летяг в Небраске находится в 150 километрах от этого места.
По мере изменения климата летяги, как и многие другие животные, захватывают более подходящие для них территории.