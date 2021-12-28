Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Белки-летяги посыпались на лесорубов в США: видео

Анастасия Баринова
28 декабря 2021
'Indian_Giant_Flying_Squirrel_Dahod (1).jpg
Фото: Pratik Jain/Wikipedia
Glaucomys_volans.jpg
Фото: FWS/Wikipedia
Бригада пришла спилить засохший дуб.

Рабочие, в чью задачу входило облагородить территорию кампуса в Университете Небраски, оказались в неожиданной ситуации: когда они отпиливали сухие ветки дуба, из дупла показалась глазастая мордочка, а за ней – еще несколько. Встревоженные шумом пилы, животные бросились врассыпную по стволу, а затем спланировали на соседнее дерево.

«Что это, черт побери? Мы привыкли видеть белок на деревьях, но это не было похоже на белку».

На самом деле парковые рабочие столкнулись с белкой-летягой. У этих грызунов более крупные, чем у остальных белок, глаза, а между передними и задними лапами есть широкая кожная складка: летательная перепонка, играющая роль парашюта. Они очень эффективно маневрируют в воздухе, при необходимости делая повороты на 90 градусов вокруг препятствий.

Триба летяг (Pteromyini) насчитывает более 30 видов; в Северной Америке живет три вида: Glaucomys sabrinusони, Glaucomys volans и Glaucomys oregonensis. Они относятся к видам, чей статус признан благополучным, но их численность подсчитать очень сложно: летяги не спускаются на землю и на глаза людям стараются не попадаться.

28102431318_4f4b13ff94_k.jpg
Rawpixel Ltd / Flickr Белки-летяги (Pteromys volucella) из книги о живородящих четвероногих животных Северной Америки (1845 г.). Иллюстрация: John Woodhouse Audubon (1812-1862)

Случай в кампусе это отлично иллюстрирует: белки жили по соседству с людьми, но об этом никто не знал. Единственная известная ученым популяция летяг в Небраске находится в 150 километрах от этого места.

По мере изменения климата летяги, как и многие другие животные, захватывают более подходящие для них территории. 

рекомендации
Снег, снежинка, холод

Зимний гид: лучшие места для катания на лыжах и сноуборде в России в этот сезон

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха