Белки-летяги посыпались на лесорубов в США: видео

Случай в кампусе это отлично иллюстрирует: белки жили по соседству с людьми, но об этом никто не знал. Единственная известная ученым популяция летяг в Небраске находится в 150 километрах от этого места.

По мере изменения климата летяги, как и многие другие животные, захватывают более подходящие для них территории.