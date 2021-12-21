Белки охотятся за нектаром растений: редкое видео

Растения жить не могут без опыления, и чтобы обеспечить его, природа разработала два основных механизма. Процесс переноса пыльцы часто осуществляется с помощью ветра или представителей фауны, которыми могут быть не только пчелы и другие насекомые – многие позвоночные также вносят в опыление свой вклад. Известно 28 отрядов и 67 семейств птиц и млекопитающих, которые опыляют цветы. Большинство из них относится к рукокрылым, но есть и нелетающие звери, которые спешат на помощь цветам (и про выгоду для себя не забывают).
Среди таких животных – прекрасные белки (Callosciurus). Да-да, именно так зовется род пушистых грызунов из тропиков. «Опыляющую» модель их поведения обнаружили ученые из Японии и Таиланда, изучавшие растение семейства бобовых Mucuna thailandica. Это вьющиеся лозы, которые встречаются на высокогорье. Они имеют венчик мотылькового типа: проникнуть к запасам их пыльцы и нектара могут только эффективные опылители, для чего потребуется сперва раздвинуть лепестки. Задача под силу лишь очень тяжелым насекомым или же позвоночным.
M.thailandica относится к редким растениям, и специалисты долго искали место, где могли бы установить фотоловушки. Наконец им это удалось, и гипотеза подтвердилась: живущие в этой же местности прекрасные белки «похищали нектар». Белка переворачивала и трясла цветок, наслаждаясь лакомством, при этом пыльца прилипала к меху и отправлялась дальше.
Ученые отмечают, что местные летучие мыши тоже могли бы опылять M.thailandica, но задокументировать это не удалось. Более того: даже белки из других родов – например, краснощекие (Dremomys) – растением не интересовались. Зато нектар M.thailandica иногда привлекал землероек вида малайская тупайя (Tupaia belangeri) и гималайских цивет (Paguma larvata).
Подводя итоги исследования, биологи говорят, что данных о позвоночных-опылителях, живущих в Азии, пока не так много, и эта научная работа вносит в них определенный вклад. Вместе с тем, фотоловушка была установлена неподалеку от туристической тропы в парке, и наличие людей могло отпугивать некоторых представителей фауны.
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