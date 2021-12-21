Белки охотятся за нектаром растений: редкое видео

Среди таких животных – прекрасные белки (Callosciurus). Да-да, именно так зовется род пушистых грызунов из тропиков. «Опыляющую» модель их поведения обнаружили ученые из Японии и Таиланда, изучавшие растение семейства бобовых Mucuna thailandica. Это вьющиеся лозы, которые встречаются на высокогорье. Они имеют венчик мотылькового типа: проникнуть к запасам их пыльцы и нектара могут только эффективные опылители, для чего потребуется сперва раздвинуть лепестки. Задача под силу лишь очень тяжелым насекомым или же позвоночным.

M.thailandica относится к редким растениям, и специалисты долго искали место, где могли бы установить фотоловушки. Наконец им это удалось, и гипотеза подтвердилась: живущие в этой же местности прекрасные белки «похищали нектар». Белка переворачивала и трясла цветок, наслаждаясь лакомством, при этом пыльца прилипала к меху и отправлялась дальше.