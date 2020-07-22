Белые медведи могут полностью исчезнуть к 2100 году из-за изменения климата
Согласно новому исследованию, белые медведи (Ursus maritimus), которые сейчас относятся МСОП к уязвимым видам, могут исчезнуть к концу столетия, если человечество не предпримет меры в борьбе с изменением климата. По словам ученых, некоторые популяции уже достигли пределов выживания из-за сокращения морского льда в Арктике.
Полярные медведи полагаются на морской лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. Исчезновение льда заставляет животных передвигаться на большие расстояния или на берег, чтобы найти пропитание для себя и своих детенышей.
Моделируя использование энергии белыми медведями, исследователи рассчитали пределы их выносливости.
Доктор Стивен Амструп, главный научный сотрудник Polar Bears International, который также принимал участие в исследовании, рассказал о риске нехватки пищи для потомства белых медведей. По его словам, эта проблема уже сейчас актуальна для многих районов Арктики.
Согласно сценарию с высокими выбросами парниковых газов, к 2100 году все популяции полярных медведей, за исключением отдельных особей, исчезнут. При этом, даже если будут достигнуты умеренные цели по сокращению выбросов, это не спасет отдельные группы вымирающих животных.
Площадь ледяного покрова в Арктике сокращается со скоростью около 13 процентов за одно десятилетие с момента начала слежения спутников в конце 1970-х годов, отмечают ученые.
Для сохранения популяции белых медведей в Якутии недавно создали заповедник «Медвежьи острова».