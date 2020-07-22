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Звери

Белые медведи могут полностью исчезнуть к 2100 году из-за изменения климата

National Geographic Россия
22 июля 2020
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Белый медведь на Шпицбергене, август 2014-го.
Фото: Ольга Ларцева
Белый медведь
Фото: NPS Climate Change Response / flickr.com
Некоторые популяции уже стоят на грани вымирания.

Согласно новому исследованию, белые медведи (Ursus maritimus), которые сейчас относятся МСОП к уязвимым видам, могут исчезнуть к концу столетия, если человечество не предпримет меры в борьбе с изменением климата. По словам ученых, некоторые популяции уже достигли пределов выживания из-за сокращения морского льда в Арктике. 

Полярные медведи полагаются на морской лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. Исчезновение льда заставляет животных передвигаться на большие расстояния или на берег, чтобы найти пропитание для себя и своих детенышей. 

Моделируя использование энергии белыми медведями, исследователи рассчитали пределы их выносливости. 

Доктор Стивен Амструп, главный научный сотрудник Polar Bears International, который также принимал участие в исследовании, рассказал о риске нехватки пищи для потомства белых медведей. По его словам, эта проблема уже сейчас актуальна для многих районов Арктики. 

«Мы показали, что теряется выживаемость детенышей. Они будут рождаться, но у самок не будет достаточно жира, чтобы вырабатывать молоко и спокойно заботиться о них в течение безледного сезона <…> Траектория, по которой мы сейчас движемся, не очень хорошая, но, если общество соберется вместе, у нас будет время спасти белых медведей. И если мы это сделаем, это пойдет на пользу остальной жизни на Земле, включая нас самих», — Стивен Амструп.

Согласно сценарию с высокими выбросами парниковых газов, к 2100 году все популяции полярных медведей, за исключением отдельных особей, исчезнут. При этом, даже если будут достигнуты умеренные цели по сокращению выбросов, это не спасет отдельные группы вымирающих животных. 

Площадь ледяного покрова в Арктике сокращается со скоростью около 13 процентов за одно десятилетие с момента начала слежения спутников в конце 1970-х годов, отмечают ученые. 

Для сохранения популяции белых медведей в Якутии недавно создали заповедник «Медвежьи острова».

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