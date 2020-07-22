Белые медведи могут полностью исчезнуть к 2100 году из-за изменения климата

Согласно новому исследованию, белые медведи (Ursus maritimus), которые сейчас относятся МСОП к уязвимым видам, могут исчезнуть к концу столетия, если человечество не предпримет меры в борьбе с изменением климата. По словам ученых, некоторые популяции уже достигли пределов выживания из-за сокращения морского льда в Арктике.

Полярные медведи полагаются на морской лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. Исчезновение льда заставляет животных передвигаться на большие расстояния или на берег, чтобы найти пропитание для себя и своих детенышей.

Моделируя использование энергии белыми медведями, исследователи рассчитали пределы их выносливости.

Доктор Стивен Амструп, главный научный сотрудник Polar Bears International, который также принимал участие в исследовании, рассказал о риске нехватки пищи для потомства белых медведей. По его словам, эта проблема уже сейчас актуальна для многих районов Арктики.