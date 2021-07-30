Белые медведи навсегда заражены токсичными химикатами

Ученые из Ланкастерского университета обнаружили в поверхностной морской воде рядом с тающими арктическими льдами Баренцева моря опасные вещества: пер- и полифторалкильные соединения (PFAS). Их также называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются в окружающей среде.

Эти соединения входят в состав множества материалов, защищая их от огня или загрязнений. Их можно встретить повсеместно: от упаковок для пиццы — до пены, используемой при пожаротушении. Производства выбрасывают их в атмосферу, а затем ветер и осадки распространяет их по всей планете. В Арктике они годами накапливались во льдах, и эти повышенные объемы сейчас высвобождаются из-за потепления.

Ученые установили, что в районе тающих арктических льдов Баренцева моря концентрация PFAS почти в два раза выше, чем в Северном море, хотя Баренцево расположено в тысячах километров от густонаселенных частей планеты.

Далее вещества проникают в пищевые цепочки, поскольку они легко связываются с белками. ИХ опасность хорошо известна: в частности, перфтороктановая кислота способна повреждать печень, а перфтороктансульфоновая кислота негативно влияет на эмбриональное развитие млекопитающих, включая человека.