Белые медведи навсегда заражены токсичными химикатами

Ученые из Ланкастерского университета обнаружили в поверхностной морской воде рядом с тающими арктическими льдами Баренцева моря опасные вещества: пер- и полифторалкильные соединения (PFAS). Их также называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются в окружающей среде.
Эти соединения входят в состав множества материалов, защищая их от огня или загрязнений. Их можно встретить повсеместно: от упаковок для пиццы — до пены, используемой при пожаротушении. Производства выбрасывают их в атмосферу, а затем ветер и осадки распространяет их по всей планете. В Арктике они годами накапливались во льдах, и эти повышенные объемы сейчас высвобождаются из-за потепления.
Ученые установили, что в районе тающих арктических льдов Баренцева моря концентрация PFAS почти в два раза выше, чем в Северном море, хотя Баренцево расположено в тысячах километров от густонаселенных частей планеты.
Далее вещества проникают в пищевые цепочки, поскольку они легко связываются с белками. ИХ опасность хорошо известна: в частности, перфтороктановая кислота способна повреждать печень, а перфтороктансульфоновая кислота негативно влияет на эмбриональное развитие млекопитающих, включая человека.
Изучая механизмы распределения PFAS внутри арктического льда, ученые создали искусственное «море» в лаборатории. Это позволило установить, что органические загрязнители в первую очередь накапливаются в очень соленой морской воде: в кристаллах льда их значительно меньше. Чем старше арктические льды, тем концентрированнее будет соляной раствор, застывший в его полостях. Таким образом, в паковом льду содержится больше всего токсичных веществ, и вдобавок выпадающие на ледник осадки увеличивают эти объемы.
И этот химический «коктейль» представляет большую опасность для морских экосистем. Оставайся многолетний лед стабильным, большой проблемы бы не было, но теперь на смену паковому льду приходит однолетний. Вместе с его талой водой загрязненный соляной раствор отравляет микроводоросли, составляющие основу морской пищевой цепи. Зоопланктон питается водорослями и, в свою очередь, является пищей для рыб и креветок, а на тех охотятся тюлени. На вершине пищевой пирамиды — белые медведи. Риску также подвержены морские птицы.
Ученые надеются, что международное законодательство запретит использование «вечных химикатов», поскольку вред от них превышает пользу. Уже установлено, что ядовитые вещества нарушают работу гормональной системы белых медведей, а также негативно сказываются на их размножении.