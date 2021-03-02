Белые медведи стали охотиться на непривычных животных

Директор заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев, на территории которого проживают около 800 белых медведей, рассказал, что хищники стали ловить рыбу.

«Два года назад в реках появилось много горбуши, медведи стали активно охотиться за рыбой, хотя не так успешно, как бурые медведи на Камчатке. Раньше мы такого не наблюдали. Активность медведей была высокая, и на рыбе они стали упитанные», — сказал Груздев.

Он добавил, что медведи стали практиковать несвойственную для них наземную охоту.

«Наблюдаются попытки охоты на овцебыков, пытаются иногда за гусями гоняться. Когда была большая численность леммингов, медведи перерыли всю тундру, добывая их, и так пережидали на них безледовый период», — сказал руководитель заповедника.