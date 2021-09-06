Беременная самка ленивца обнимает игрушку и готовится к материнству

Зоопарк Цинциннати – один из самых крупных в США. Здесь живет множество обитателей и реализуется немало природоохранных программ. На протяжении последних нескольких лет зоопарк сотрудничает с The Sloth Institute Costa Rica – институтом из Коста-Рики, который занимается изучением и спасением ленивцев. На попечении зоопарка находится несколько двупалых ленивцев (Choloepus didactylus): эти животные сейчас считаются благополучным видом, но в дикой природе они сталкиваются со множеством угроз. Это исчезновение среды обитания, охота и даже гибель под колесами автомобилей.
В феврале 2021 года зоопарк сообщил о радостном событии: восьмилетняя самка по кличке Lightning (ее имя переводится как «Молния») забеременела. Ее партнером стал 21-летний ленивец Мо. Он родился в дикой природе и быстро осиротел. С 2006 года он живет в Цинциннати, но до сих пор ему не удавалось подобрать пару. Молния приехала в зоопарк в 2019 году по рекомендациям специалистов: генетическое соответствие пары оказалось идеальным. Вклад Мо в разнообразие вида особенно ценен, поскольку он – редкий представитель дикой популяции ленивцев. Большинство животных, которых можно увидеть в зоопарках, уже родилось в неволе.
Ленивцы едят, спят, спариваются и даже рожают в «подвешенном» положении. При появлении на свет малыш ухватится за шерсть матери, доползет до груди и будет питаться исключительно молоком на протяжении десяти дней. Затем он начнет пробовать твердую пищу, но еще около месяца продолжит цепляться за косматый живот самки и запивать еду молоком. Самостоятельно он впервые повиснет на ветке в возрасте около 25 дней.
Для того, чтобы Молния подготовилась к будущему материнству, ей дали мягкую игрушку – конечно же, тоже ленивца. Она уже обнимает ее, как собственного детеныша. Иногда смотрители уносят «малыша» и возвращают обратно: это же они будут проделывать с детенышем для медицинских осмотров, и Молния уже сейчас должна привыкнуть к недолгим разлукам с малышом.
Срок беременности у ленивцев составляет до 10 месяцев, и зоопарк ожидает пополнения в октябре. Поглядите, как выглядит новорожденный ленивец.