Битва титанов: домашний кот прогнал огромного медведя

В подобном противостоянии важнее всего – уверенность в себе.
Якутский кот Вася продемонстрировал героизм и отогнал медведя от своих хозяев. Несколько человек отправились в лес на пикник, и когда к ним приблизился косолапый, кот перешел в наступление. Он выгнул спину — это один из признаков боевого или раздраженного настроения — и приготовился защищать территорию.
«Медведь пытается испугать кота, показывает, как он нападёт, сломает ему спину и съест... поднимается на дыбы и царапает дерево… Но этот кот не робкого десятка. Он раздулся, как шар, он показывает, что он огромный и готов дать сдачи», – лидер общественного экологического движения Тимофей Баженов.
Фотограф-натуралист и основатель заповедника «Брянский лес» Игорь Шпиленок поясняет, что обе эти модели поведения для представителей фауны совершенно естественны.
«Кот и медведь – оба хищники, только разных размеров. Масса медведя в сто раз превышает массу кота... Но интересен психологический эффект: побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто более мотивирован. Кто уверен, что у него мощный тыл, это голоса хозяев».
В результате медведь отступил: уверенность кота в своих силах сломила его моральный дух. И такие случаи время от времени попадают на камеру, притом в самых разных частях планеты.
Узнайте, что нужно сделать, чтобы не пострадать при встрече с медведем.