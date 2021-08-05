Битва титанов: домашний кот прогнал огромного медведя

В подобном противостоянии важнее всего – уверенность в себе.

Якутский кот Вася продемонстрировал героизм и отогнал медведя от своих хозяев. Несколько человек отправились в лес на пикник, и когда к ним приблизился косолапый, кот перешел в наступление. Он выгнул спину — это один из признаков боевого или раздраженного настроения — и приготовился защищать территорию.

«Медведь пытается испугать кота, показывает, как он нападёт, сломает ему спину и съест... поднимается на дыбы и царапает дерево… Но этот кот не робкого десятка. Он раздулся, как шар, он показывает, что он огромный и готов дать сдачи», – лидер общественного экологического движения Тимофей Баженов.

«Медведь пытается испугать кота, показывает, как он нападёт, сломает ему спину и съест... поднимается на дыбы и царапает дерево… Но этот кот не робкого десятка. Он раздулся, как шар, он показывает, что он огромный и готов дать сдачи», – лидер общественного экологического движения Тимофей Баженов.