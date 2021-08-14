Битва за альпака: в Британии хотят усыпить любимца всей страны

Ветеринарная медсестра Хелен Макдональд в 2017 году привезла на свою ферму в Глостершире альпака. Перед тем она работала в Новой Зеландии, ухаживала за этими животными, и одного из них решила взять домой.
Правила ввоза любых зверей в Британию очень строгие, и все представители фауны сдают множество тестов. У себя на родине альпак по кличке Джеронимо успешно прошел тестирование на наличие такого распространенного заболевания крупного рогатого скота, как бычий туберкулез. После отрицательного анализа ему была сделана соответствующая вакцинация, и затем он отправился в путь. По прибытии в новый дом он находился в карантине, где его снова проверили на туберкулез, но в этом случае два теста дали положительные результаты.
В этом нет ничего удивительного: пока свежая вакцина делает в организме свою работу, тесты могут быть ложноположительными. Хелен продолжает объяснять это властям, но те уже вынесли свой вердикт: «больное» животное должно быть усыплено.
Protesters are preparing to march on Downing Street later today to save Geronimo.— Steph Spyro (@StephSpyro) August 9, 2021
A band of volunteers camped overnight to defend the alpaca's enclosure.
He's soaking up the attention in the sunshine this morning ☺️ pic.twitter.com/EEqPg4yhQg
Сейчас Джеронимо находится в изоляции на ферме Хелен, а его хозяйка все это время бьется за него в судах. К сожалению, удача не на ее стороне: последняя инстанция, Высший суд, пройдена, и решение осталось в силе. С этого момента у Джеронимо осталось 30 дней.
Люди со всего мира следят за его судьбой. Более 120 тысяч человек уже подписали петицию к премьер-министру Великобритании с просьбой спасти альпака от смерти. 9 августа в Лондоне прошел протест возле здания британского Департамента по окружающей среде, продовольствия и сельских районов – именно оно является инициатором «казни».
Люди вместе с Хелен пытаются напомнить чиновникам, что если бы животное было больно, как это было «диагностировано» в 2017 году, оно уже бы умерло или хотя бы демонстрировало активные признаки болезни. На их стороне даже Стэнли Джонсон: писатель, защитник прав животных и отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Правительство остается непреклонным. Министр окружающей среды Джордж Юстис называет решение умертвить Джеронимо «трудным, но необходимым».
Понимая, что за каждой смертью стоит личная трагедия фермера, власти не хотят создавать прецедента, который позволит владельцам остальных животных оспаривать ее решения.
Посмотрите на черного альпака из Шотландии.