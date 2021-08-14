Битва за альпака: в Британии хотят усыпить любимца всей страны

Ветеринарная медсестра Хелен Макдональд в 2017 году привезла на свою ферму в Глостершире альпака. Перед тем она работала в Новой Зеландии, ухаживала за этими животными, и одного из них решила взять домой.

Правила ввоза любых зверей в Британию очень строгие, и все представители фауны сдают множество тестов. У себя на родине альпак по кличке Джеронимо успешно прошел тестирование на наличие такого распространенного заболевания крупного рогатого скота, как бычий туберкулез. После отрицательного анализа ему была сделана соответствующая вакцинация, и затем он отправился в путь. По прибытии в новый дом он находился в карантине, где его снова проверили на туберкулез, но в этом случае два теста дали положительные результаты.

В этом нет ничего удивительного: пока свежая вакцина делает в организме свою работу, тесты могут быть ложноположительными. Хелен продолжает объяснять это властям, но те уже вынесли свой вердикт: «больное» животное должно быть усыплено.