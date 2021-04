Битва за водоросли: каланы против морских ежей

Калан, или морская выдра, является не только очаровательным животным, но и доминирующим хищником, который поддерживает экологический баланс. Каланы охотятся на морских ежей, моллюсков и ракообразных, а также на некоторые виды рыб. В тех случаях, когда популяция каланов резко сокращается – причиной может стать изменение климата, антропологический фактор, браконьерство – количество морских ежей возрастает. Это приводит к негативному эффекту: беспозвоночные питаются водорослями, и большие участки оказываются лишенными водной растительности.

Биологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе на протяжении многих лет изучают взаимосвязи между животными в заливе Монтерей. После рекордной засухи 2014 года здесь произошел серьезный сбой в экосистеме. Морские звезды и бурые водоросли плохо отреагировали на новые температурные условия, и в результате у морских ежей стало меньше не только естественных врагов, но и пищи.

Беспозвоночные извлекли из этой ситуации выгоду, сумев адаптироваться. Если прежде они проводили время, скрываясь в расщелинах и подбирая упавшие на дно фрагменты водорослей, то теперь им пришлось вести активный поиск пищи, прореживая заросли живых водорослей. Наблюдая за этой динамикой, ученые обнаружили удивительный «мозаичный ландшафт»: водорослевые леса, соседствующие с пустошами.

В свою очередь каланам стало проще замечать морских ежей, и они «ответили» на это ростом своей популяции. В 2000-2013 годах в заливе Монтерей насчитывалось около 270 особей, а после 2014 года их было уже свыше 430. Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, считают, что это связано с обилием корма и легкостью его добычи. Более того: каланы стали чаще питаться именно морскими ежами, снизив свой интерес к другим беспозвоночным.