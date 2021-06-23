Бобриха крадет флаг Канады: видео

Национальными символами Канады считаются кленовый лист, лось, а также бобр: это обусловлено географическим положением и природными особенностями страны. Представители мира фауны не возражают и даже поддерживают это: житель Саскатуна Майк Дигаут смог получить видеодоказательство.

Мужчина увлекается фотографией, и он задумал сделать снимок бобра на фоне канадского флага. Он создал декорацию в городском парке, где существует бобровая тропа. Здесь особенно популярно одно из животных — годовалая бобриха по кличке Spud («Картофелина»): местные фотографы называют ее «самой милой картошечкой в этом пруду». Бобриха не боится людей и реагирует на новые предметы, и это позволяет получать отличные фотографии.

С таким расчетом и Майк установил на тропе флаг, но результат даже превзошел ожидания. Фотограф не мог поверить своему счастью: одной камерой он делал снимки, а другой — видео.