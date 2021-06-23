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Бобриха крадет флаг Канады: видео

Анастасия Баринова
23 июня 2021
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Фото: Mike's Videos of Beavers/YouTube
Канадец хотел сделать постановочное фото, и «модель» не подвела.

Национальными символами Канады считаются кленовый лист, лось, а также бобр: это обусловлено географическим положением и природными особенностями страны. Представители мира фауны не возражают и даже поддерживают это: житель Саскатуна Майк Дигаут смог получить видеодоказательство.

Мужчина увлекается фотографией, и он задумал сделать снимок бобра на фоне канадского флага. Он создал декорацию в городском парке, где существует бобровая тропа. Здесь особенно популярно одно из животных — годовалая бобриха по кличке Spud («Картофелина»): местные фотографы называют ее «самой милой картошечкой в этом пруду». Бобриха не боится людей и реагирует на новые предметы, и это позволяет получать отличные фотографии.

С таким расчетом и Майк установил на тропе флаг, но результат даже превзошел ожидания. Фотограф не мог поверить своему счастью: одной камерой он делал снимки, а другой — видео.

Спэд не только «позировала», но буквально иллюстрировала строки канадского гимна «Мы стоим на страже твоей», а затем схватила веточку-стойку и утащила флаг в пруд.

Узнайте о поведении бобров больше.

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