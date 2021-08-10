Боевые искусства в исполнении валлаби: видео из Австралии

Житель Квинсленда Кейси Шолтен проснулся от лая собак и когда понял, что случилось, схватил видеокамеру. Оказалось, что на его заднем дворе ожесточенно боксировали два валлаби. Животные использовали свои сильные хвосты для баланса, а затем одно из сумчатых нанесло сильнейший удар в живот своего противника, заставив его растянуться на спине. Однако бесстрашный валлаби быстро восстановился и ответил аналогичным движением, используя свои мощные задние лапы.

Затем валлаби стиснули друг друга в крепком удушающем захвате, и наконец один из них упал и признал поражение. После этого герои съемки убежали в кусты.