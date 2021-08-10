Боевые искусства в исполнении валлаби: видео из Австралии

Житель Квинсленда Кейси Шолтен проснулся от лая собак и когда понял, что случилось, схватил видеокамеру. Оказалось, что на его заднем дворе ожесточенно боксировали два валлаби. Животные использовали свои сильные хвосты для баланса, а затем одно из сумчатых нанесло сильнейший удар в живот своего противника, заставив его растянуться на спине. Однако бесстрашный валлаби быстро восстановился и ответил аналогичным движением, используя свои мощные задние лапы.
Затем валлаби стиснули друг друга в крепком удушающем захвате, и наконец один из них упал и признал поражение. После этого герои съемки убежали в кусты.
Автор видео отмечает, что с приближением весны валлаби часто делят территорию, выясняя отношения таким образом. Он также пошутил, что представители семейства кенгуровых «готовятся к Олимпиаде», ведь схватка развернулась на домашней спортивной площадке, а международные соревнования 2032 года должны будут пройти в Брисбене, всего в 20 минутах езды.
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