Бойтесь, фермеры: броненосцы уверенно продвигаются на север

Ареал броненосцев (Cingulata) ограничен Южной Америкой за исключением одного вида: девятипоясный броненосец (Dasypus novemcinctus) в XIX веке распространился по южной части США, а в Техасе он даже является одним из животных – символов штата. И теперь его продвижение на север возобновилось.

Эти животные питаются насекомыми и личинками, разрывая для этого землю. Экосистеме это идет на пользу, а вот для фермеров и садоводов броненосцы стали настоящим бедствием. И если в южных штатах люди к этому уже привыкли, то теперь противостоять вторжению предстоит их северным соседям. В последние годы броненосцы все чаще встречаются в Миссури, Небраске и Айове. По прогнозам ученых, эта тенденция продолжится.

Броненосцы бегают очень быстро, а реки не являются для них препятствием: способность задерживать дыхание на шесть минут позволяет им переходить их по дну или устойчиво держаться на поверхности воды благодаря надутому воздухом животу, который становится своеобразным спасательным кругом.