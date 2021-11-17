Бойтесь, фермеры: броненосцы уверенно продвигаются на север

Ареал броненосцев (Cingulata) ограничен Южной Америкой за исключением одного вида: девятипоясный броненосец (Dasypus novemcinctus) в XIX веке распространился по южной части США, а в Техасе он даже является одним из животных – символов штата. И теперь его продвижение на север возобновилось.
Эти животные питаются насекомыми и личинками, разрывая для этого землю. Экосистеме это идет на пользу, а вот для фермеров и садоводов броненосцы стали настоящим бедствием. И если в южных штатах люди к этому уже привыкли, то теперь противостоять вторжению предстоит их северным соседям. В последние годы броненосцы все чаще встречаются в Миссури, Небраске и Айове. По прогнозам ученых, эта тенденция продолжится.
Броненосцы бегают очень быстро, а реки не являются для них препятствием: способность задерживать дыхание на шесть минут позволяет им переходить их по дну или устойчиво держаться на поверхности воды благодаря надутому воздухом животу, который становится своеобразным спасательным кругом.
Ученые считают, что причиной миграции стало изменение климата: зимы становятся мягче, что позволяет броненосцам расширять свой ареал. Их твердый панцирь защищает их от хищников, и они очень активно размножаются.
Брачный период в северном полушарии у них приходится на июль-август. Оплодотворяется одна яйцеклетка, но имплантация задерживается на несколько месяцев. После этого период беременности составляет четыре месяца, в течение которых зигота распадается на четыре идентичных эмбриона, каждый из которых создает свою собственную плаценту. Таким образом каждая самка за год приносит четырех малышей. Они достигают половой зрелости в возрасте одного года и тоже приступают к продолжению рода.
Помимо уничтожения сельхозугодий, броненосцы могут навредить человеку иным способом: эти животные способны распространять проказу, которой, в свою очередь, их в прошлом заразили конкистадоры.