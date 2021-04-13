Более 800 детёнышей ларги появились на свет в южном Приморье

Ларга, или пёстрая нерпа – единственное морское млекопитающее, которое размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Период размножения этих очаровательных животных проходит с января по апрель, и каждый год в заповеднике с помощью специалистов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН проводят учёт родившихся малышей.

В 2021 году насчитали 815 детёнышей – это хорошие цифры, указывающие на благополучие популяции.