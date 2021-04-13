Более 800 детёнышей ларги появились на свет в южном Приморье

Ларга, или пёстрая нерпа – единственное морское млекопитающее, которое размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Период размножения этих очаровательных животных проходит с января по апрель, и каждый год в заповеднике с помощью специалистов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН проводят учёт родившихся малышей.
В 2021 году насчитали 815 детёнышей – это хорошие цифры, указывающие на благополучие популяции.
Долгое время такие исследования проводились методом лодочного учёта: исследователь выходил на лодке к местам размножения и считал тюленят на значительном расстоянии от берега. В этом году использовался коптер: с его помощью удалось подобраться к тюленям намного ближе и обнаружить больше новорождённых ларг, при этом не беспокоя их.
Хотя в целом для ларги как вида характерно размножение на плавучих льдах, популяция залива Петра Великого воспроизводится именно на островных берегах. Архипелаг Римского-Корсакова входит в Восточный участок Морского заповедника: тут не проходят суда, антропогенный пресс минимизирован. Практически полное отсутствие фактора беспокойства делает острова заповедника идеальным «родильным домом» для ларги.
«Мы принимаем участие в реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 N 2467-р, по которому Дальневосточный морской заповедник передается от Минобрнауки в ведение Минприроды, под управление ФГБУ «Земля леопарда», – отметил Василий Горобейко, начальник сектора «Морской» ФГБУ «Земля леопарда». – Достижения и заслуги заповедника в деле сохранения природы не вызывают сомнений. Опираясь на позитивный опыт работы учреждения, мы сможем оптимизировать и повысить эффективность работы заповедника. Учреждения Минобрнауки смогут продолжать мониторинговые исследования в полном объеме».
У ларги всегда один детеныш. Длина тела новорожденных около 90 см, масса 7-11 кг. Детеныши одеты в бельковый наряд, а после первой линьки в 2-4 недельном возрасте становятся похожими на взрослых. Молочное кормление продолжается 3-4 недели. Мать кормит детеныша несколько раз в сутки. За сутки детеныш выпивает несколько литров молока, поправляясь при этом на два килограмма в день.