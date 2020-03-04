Болотный валлаби: животное, которое всегда беременно

Это явление называется эмбриональная диапауза и характерно для всех кенгуру. Беременность у сумчатых настолько короткая, что она не прерывает обычного цикла эструса. После рождения первого малыша самки быстро беременеют вновь, но пока сумка занята, развитие эмбриона останавливается, и он не потребляет ресурсов.

Отличие болотного валлаби от других кенгуру в том, что они еще больше ускорили этот процесс, исключив паузы. Вся беременность длится до 38 дней, и уже за неделю до родов происходит новое спаривание и новое зачатие. Для чего болотные валлаби эволюционно развили эту тактику — не известно: срок беременности это не увеличивает, то есть детеныши не рождаются крепче, чем у других кенгуровых.

Ученые поясняют, что изучение сумчатых очень интересно с точки зрения эволюции: они долгое время развивались изолированно от других плацентарных млекопитающих, и это позволило им найти интересные решения для выживания. Возможно, ответ на загадку валлаби именно в этом: зачатие за несколько дней до родов позволяет принести за год больше потомства и этим может объясняться многочисленность болотного валлаби — вида, вызывающего наименьшие опасения.

Не так хорошо идут дела у белогрудого валлаби.