Большой Брат Чукотки: белых медведей начнут отслеживать с помощью системы SMART
Инспекторы национального парка «Берингия» на Чукотке первыми в России начнут вести наблюдение за белыми медведями при помощи системы Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) — современной системы учета и оценки популяции животных. В ходе рейдов инспекторы смогут через специальное приложение заносить в смартфон всю информацию о встреченных животных, загружать фотографии и автоматически записывать GPS-треки.
Белый медведь (Ursus maritimus) — самый крупный из хищных млекопитающих. Российскую Арктику и соседние районы населяют три субпопуляции. Животное занесено в Красную книгу России, а его статус определен как уязвимый (сокращающаяся популяция).
Программа SMART широко используется в приарктических странах — Норвегии, Дании, Канаде и США — для сбора данных о белых медведях и его встречах с человеком. На Чукотке умная система начнет работать в ближайшее время.
Чукотско-аляскинская популяция белого медведя оценивается примерно в 3 000 особей. На территории национального парка «Берингия» стабильной популяции белого медведя нет, но эти животные ежегодно выходят на побережье парка в поисках пищи.
Национальный парк «Берингия» — самая восточная особо охраняемая природная территория России. Здесь же находится самая восточная точка России — мыс Дежнева. Парк сохраняет уникальное природное и культурное наследие Чукотки.
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