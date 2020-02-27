Большой Брат Чукотки: белых медведей начнут отслеживать с помощью системы SMART

Программа SMART широко используется в приарктических странах — Норвегии, Дании, Канаде и США — для сбора данных о белых медведях и его встречах с человеком. На Чукотке умная система начнет работать в ближайшее время.

Чукотско-аляскинская популяция белого медведя оценивается примерно в 3 000 особей. На территории национального парка «Берингия» стабильной популяции белого медведя нет, но эти животные ежегодно выходят на побережье парка в поисках пищи.

Национальный парк «Берингия» — самая восточная особо охраняемая природная территория России. Здесь же находится самая восточная точка России — мыс Дежнева. Парк сохраняет уникальное природное и культурное наследие Чукотки.

Взгляните на то, как гризли выясняют отношения.