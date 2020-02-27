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Большой Брат Чукотки: белых медведей начнут отслеживать с помощью системы SMART

27 февраля 2020
Сергей Урядников
«Белый танец»
Фото: Сергей Урядников
Система уже зарекомендовала себя в Норвегии, Дании, США и Канаде.

Инспекторы национального парка «Берингия» на Чукотке первыми в России начнут вести наблюдение за белыми медведями при помощи системы Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) — современной системы учета и оценки популяции животных. В ходе рейдов инспекторы смогут через специальное приложение заносить в смартфон всю информацию о встреченных животных, загружать фотографии и автоматически записывать GPS-треки.

Белый медведь (Ursus maritimus) — самый крупный из хищных млекопитающих. Российскую Арктику и соседние районы населяют три субпопуляции. Животное занесено в Красную книгу России, а его статус определен как уязвимый (сокращающаяся популяция).

«Для этого Всемирный фонд дикой природы передал национальному парку ноутбук, пять смартфонов с приложением SMART, пять внешних аккумуляторов для зарядки. Все инспекторы, получившие новое оборудование, прошли обучение по работе с программой», – Владимир Бычков, директор парка «Берингия».

Программа SMART широко используется в приарктических странах — Норвегии, Дании, Канаде и США — для сбора данных о белых медведях и его встречах с человеком. На Чукотке умная система начнет работать в ближайшее время.

Чукотско-аляскинская популяция белого медведя оценивается примерно в 3 000 особей. На территории национального парка «Берингия» стабильной популяции белого медведя нет, но эти животные ежегодно выходят на побережье парка в поисках пищи.

Национальный парк «Берингия» — самая восточная особо охраняемая природная территория России. Здесь же находится самая восточная точка России — мыс Дежнева. Парк сохраняет уникальное природное и культурное наследие Чукотки.

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