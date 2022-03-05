Бонобо испытывают сильный стресс при появлении братьев и сестер

Ученые обнаружили признаки неожиданного поведения у приматов.

Для любого ребенка рождение брата или сестры – это чаще всего стресс, связанные с вынужденной борьбой за родительское внимание. Теперь исследователи в Германии обнаружили, что такая реакция наблюдается и у других приматов помимо человека.

Исследователи изучали поведение карликовых шимпанзе бонобо (Pan paniscus) в Национальном парке Салонга, изолированном заповеднике среди тропических лесов в Демократической Республике Конго. Кроме бонобо здесь проживают и другие находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как конголезский павлин (Afropavo congensis), лесной слон (Loxodonta cyclotis) и африканский узкорылый крокодил (Mecistops cataphractus).

Ученые выяснили: молодые бонобо испытывают сильный стресс, когда у них появляется брат или сестра. Детеныши могут не оправиться от этого целых семь месяцев после рождения второго отпрыска шимпанзе. Уже известно, что у молодых бонобо очень крепкая связь со своими матерями; если их отнять от родителей слишком рано, существует большой риск того, что детеныши погибнут.

Бонобо – вымирающий вид человекообразных приматов и один из двух видов, входящих в род Pan, наряду с шимпанзе. Этот вид также известен своим любвеобильным поведением – эти обезьяны используют секс для разрешения конфликтов и даже для проявления дружелюбия.

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Бонобо, находящиеся под угрозой исчезновения, очень похожи на шимпанзе – не зря их называют карликовыми шимпанзе. У обоих 98,7% ДНК совпадает с человеческой, что делает эти два вида нашими ближайшими ныне живущими сородичами.

В рамках проекта команда изучила 20 самок и шесть самцов бонобо в возрасте от двух до восьми лет, живущих в дикой природе. Они следили как за физиологическими, так и поведенческими изменениями обезьян при появлении у них братьев и сестер. Физиологические параметры включали изменения уровней кортизола, ключевого гормона стресса, а также неоптерина, маркера иммунитета, которые обнаруживаются в моче и, следовательно, указывают на присутствие в крови.

Поведенческие параметры касались отношений с матерями, таких как близость и телесный контакт, и показателей кормления. Ученые отслеживали, пытается ли старшее потомство бонобо самостоятельно искать пищу. Команда обнаружила, что с рождением нового брата или сестры уровень неоптерина у исследуемых бонобо снижался, а уровень кортизола увеличивался в пять раз. Эти уровни кортизола оставались повышенными в течение семи месяцев, независимо от возраста.

Важно отметить, что такая реакция на стресс не была связана с тем, что старшие детеныши потеряли доступ к молоку матери, поскольку большинство из них уже были отняты от груди, пишут исследователи.

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