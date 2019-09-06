«Божественный ящер»: в Японии найден новый вид утконосых динозавров

Почти полный скелет динозавра была найден в результате раскопок еще в 2013 году. Ученым потребовалось шесть лет, чтобы всесторонне изучить и классифицировать останки животного.

Группа исследователей во главе с профессором Есицугу Кобаяши из Музея Университета Хоккайдо провела сравнительный и филогенетический анализы 350 костей. Ученые выяснили, что динозавр тесно связан с керберозавром, обнаруженным в России, и лайянгозавром, найденным в Китае.

Останки отнесли к неизвестному ранее виду травоядных гадрозавров – эти рептилии входят в семейство утконосых динозавров. И хотя гадрозавры являются одними из самых изученных древних ящеров, палеонтологи не перестают обнаруживать новые таксоны, связанные с этим семейством. Новый вид ящеров нарекли Kamuysaurus japonicus – «божественный ящер из Японии».