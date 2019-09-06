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«Божественный ящер»: в Японии найден новый вид утконосых динозавров

06 сентября 2019
Kamuysaurus japonicus
Фото: Hokkaido University
Найденный в отложениях внешнего шельфа в районе Хоккайдо динозавр получил наименование Kamuysaurus japonicus.

Почти полный скелет динозавра была найден в результате раскопок еще в 2013 году. Ученым потребовалось шесть лет, чтобы всесторонне изучить и классифицировать останки животного.

Группа исследователей во главе с профессором Есицугу Кобаяши из Музея Университета Хоккайдо провела сравнительный и филогенетический анализы 350 костей. Ученые выяснили, что динозавр тесно связан с керберозавром, обнаруженным в России, и лайянгозавром, найденным в Китае. 

Останки отнесли к неизвестному ранее виду травоядных гадрозавров – эти рептилии входят в семейство утконосых динозавров. И хотя гадрозавры являются одними из самых изученных древних ящеров, палеонтологи не перестают обнаруживать новые таксоны, связанные с этим семейством. Новый вид ящеров нарекли Kamuysaurus japonicus – «божественный ящер из Японии».

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Kobayashi Y. et al/Scientific Reports Реконструкция Kamuysaurus japonicus

Согласно гистологическому исследованию, динозавр был взрослым – в возрасте 9 лет или старше. Его длина составляла 8 метров, а вес – от 4 до 5,3 тонн, в зависимости от того, ходил ли он на двух или четырех ногах. Kamuysaurus japonicus жил в позднем меловом периоде: возраст останков – около 72 млн лет. 

Исследователи обнаружили и ряд особенностей этого гадрозавра – например, маленький гребень на голове (хотя к подсемейству гадрозаврин относят обычно утконосых динозавров без гребня) и ряд шипов на спине, направленных вперед. 

Исследования команды ученых указали на возможность того, что предки гадрозавров и его подсемейств предпочитали обитать в районах около океана. Это позволяет предположить, что окружающая среда береговой линии была важным фактором в диверсификации гадрозавров в ранней эволюции.

Посмотрите на другой новый вид динозавра, обнаруженный в Японии. 

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