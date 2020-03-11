Брачные ритуалы африканских белок: видео

Недавно на видео попал брачный ритуал сероногой кустарниковой белки (Paraxerus cepapi). Это самые многочисленные грызуны, обитающие на ветвях растений в южной части Африки. По размерам животное похоже на белку обыкновенную (Sciurus vulgaris), но при этом отличается по внешнему виду. У сероногой кустарниковой белки уши лишены кисточек, мех — зеленовато-серый, что позволяет ей отлично маскироваться, а хвост не такой пушистый и очень длинный.

Беременность у этого вида длится около 56 дней, после чего на свет появляется от 1 до 3 детенышей. Материнским молоком они питаются около 6 недель, хотя с 20-го дня своей жизни уже способны самостоятельно добывать пищу. Однако родительское гнездо малыши покидают в возрасте около 6-9 месяцев — к этому времени они становятся половозрелыми. Во влажных экваториальных областях белка приносит до 4-х пометов за год, а в областях с сухим климатом, таких как Национальный парк Крюгера — до двух.

Узнайте, зачем белки прислушиваются к щебетанию птиц.