Браконьеры убили и обезглавили слона на Суматре

Работники пальмовой плантации в индонезийской провинции Ачех обнаружили тушу слона с отрезанной головой. На место происшествия прибыли специалисты. Хобот был найден на расстоянии 10 метров от тела, а вот бивней нигде не было. Это дало основание предположить, что именно они стали целью браконьеров.
По данным ветеринаров, слону было около 12 лет, то есть он был еще совсем юным. В дикой природе суматранские слоны (Elephas maximus sumatranus) могут жить до 60 лет, в неволе известны и 75-летние рекорды.
Вскрытие показало, что животное было отравлено: в его пищеварительной системе находились две упаковки с ядом, состав которого еще выясняется.
#GajahTanpaKepala #GajahDitemukanMati #BKSDA #AcehTimur— Serambi Indonesia (@serambinews) July 12, 2021
“Gajah itu saat ditemukan tanpa kepala atau decapitated, dan terdapat 2 bungkus benda asing yang diduga racun di dalam lambung gajah,” ungkapnya.https://t.co/0vpGmpxZxf
Суматранские – это подвид азиатских слонов. Они находятся под угрозой исчезновения и охраняются законами Индонезии. Однако браконьерство остается в числе главных угроз, и власти не имеют возможностей эффективно бороться с этим явлением.
Сами слоны, пытаясь выжить, даже изменили свою ДНК так, чтобы в каждом следующем поколении размер бивней был бы меньше, или их не было бы вовсе.