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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Браконьеры убили и обезглавили слона на Суматре

Анастасия Баринова
14 июля 2021
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Фото: vincentraal / Flickr
Охота за бивнями чаще всего остается безнаказанной.

Работники пальмовой плантации в индонезийской провинции Ачех обнаружили тушу слона с отрезанной головой. На место происшествия прибыли специалисты. Хобот был найден на расстоянии 10 метров от тела, а вот бивней нигде не было. Это дало основание предположить, что именно они стали целью браконьеров.

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По данным ветеринаров, слону было около 12 лет, то есть он был еще совсем юным. В дикой природе суматранские слоны (Elephas maximus sumatranus) могут жить до 60 лет, в неволе известны и 75-летние рекорды. 

Вскрытие показало, что животное было отравлено: в его пищеварительной системе находились две упаковки с ядом, состав которого еще выясняется

Суматранские – это подвид азиатских слонов. Они находятся под угрозой исчезновения и охраняются законами Индонезии. Однако браконьерство остается в числе главных угроз, и власти не имеют возможностей эффективно бороться с этим явлением. 

Сами слоны, пытаясь выжить, даже изменили свою ДНК так, чтобы в каждом следующем поколении размер бивней был бы меньше, или их не было бы вовсе.

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