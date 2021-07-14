Браконьеры убили и обезглавили слона на Суматре

По данным ветеринаров, слону было около 12 лет, то есть он был еще совсем юным. В дикой природе суматранские слоны (Elephas maximus sumatranus) могут жить до 60 лет, в неволе известны и 75-летние рекорды.

Вскрытие показало, что животное было отравлено: в его пищеварительной системе находились две упаковки с ядом, состав которого еще выясняется.