Британка придумала простой способ помочь ежам: очень милое видео

«Было душераздирающе видеть, что они могут получить травму в моем саду, упав с лестницы. Я злилась на себя, что никогда раньше не думала об этом. Я сказал своему парню: «Нам нужно что-то сделать, чтобы им помочь». Он сломал пару кирпичей, и мы поставили их на ступеньки.

Я много раз видел, как они используют ступеньки — просто мне это показалось таким милым, и я подумала, что и другие «ежи» подумают так же. Возможно, другие увидят это и поймут, что они не просто маленькие колючие существа, а умные, милые и нуждаются в некоторой поддержке с нашей стороны», — говорит Агата.

По словам Майчер, она была уверена, что в ее саду завелись ежи, поскольку оттуда пропали улитки, портившие ее растения. Однако до некоторого времени ежики не попадались на глаза Агаты. Однажды вечером в саду надолго загорелся свет датчика движения, поэтому Майчер подошла к окну, чтобы посмотреть, что там происходит, и увидела ежика.

«Бедняжка был такой шаткий, что я выбежал на улицу с водой и мисками с кошачьим кормом, и он очень долго хрустел и пил. Мне даже пришлось защищать его от лисы. То же самое произошло на следующую ночь, поэтому я сделала небольшую станцию ​​кормления и переместила камеру видеонаблюдения из окна кухни в гостиную, чтобы наблюдать за тем, что происходит в саду», — говорит британка.

Агата теперь тратит около 45 минут каждый вечер, ухаживая за ежами, очищая их миски и следя за тем, чтобы у них был свежий запас еды и воды. По ее словам, иногда в ее сад наведываются по шесть-восемь ежей сразу.

Майчер поделилась своей историей в соцсетях и, к ее удивлению, видео и рассказ про ежей стали вирусными.

Она добавляет: «Я очень люблю животных — все пушистое и колючее кажется мне очень милым».

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