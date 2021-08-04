Британские ученые раскрыли тайну бабушек-жирафов

Социальное поведение жирафов изучено не так хорошо, как слонов, однако и эти животные обладают большим набором коммуникативных навыков. Ученые из Бристольского университета решили восполнить этот пробел и сделали интересное открытие. Им удалось узнать, почему самки жирафов рано вступают в фазу менопаузы.

Ведущий автор исследования Зои Мюллер взяла за основу данные о продолжительности жизни жирафов в дикой природе: для самок средний возраст составляет 28 лет. Половой зрелости эти животные достигают примерно в 4 года, но после 20 лет уже перестают приносить потомство. Этот восьмилетний период составляет 35% процентов от их жизненного пути, но биолог «на всякий случай» даже округлила цифру в меньшую сторону, до 30%.

И эти тридцать процентов своей жизни жирафы остаются крайне полезными. Изучая поведение их групп, Мюллер обнаружила, что ранняя менопауза превращает самок в отличных бабушек. Достигнув пострепродуктивного возраста, они занимают новую нишу, занимаясь воспитанием потомства и позволяя молодым решать текущие задачи, не отвлекаясь на детенышей.

Применительно к человеку эта модель работы организма и социального поведения называется «гипотеза бабушки»: поскольку с возрастом женщине все сложнее воспроизводить здоровое потомство, эволюция распорядилась ее телом таким образом, чтобы энергия направлялась на заботу о следующих поколениях.

У слонов и косаток — животных, которые в последние десятилетия своей жизни также не являются фертильными — соответствие «гипотезе бабушки» установлено. При этом в тех группах, где насчитывается меньше «бабушек», смертность юных особей обычно выше. Тот факт, что и жирафы формируют свои семьи с учетом вклада представителей всех возрастных групп, свидетельствует об их высоком уровне социализации.