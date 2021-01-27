Британским белкам в еду начнут подмешивать противозачаточные

Правительство Великобритании одобрило идею по использованию оральных контрацептивов для белок с целью контролировать их рождаемость.

Серые белки попали в Британию при королеве Виктории – их завезли из Канады вместе с купленной древесиной. Грызуны быстро освоили новую территорию – и начали доставлять немало проблем, как и любой инвазивный вид. По общим оценкам, в Великобритании проживает около трех миллионов серых белок. Они стали причиной критического сокращения популяции рыжих белок – родного для Британии вида грызунов, которые не смогли противостоять натиску растущей популяции более живучих и сильных соперников. Как отмечают ученые, серые белки часто бывают заражены так называемым пара-покс-вирусом, от которого гибнут рыжие белки. Даже кратковременный контакт с носителями вируса становится для рыжих грызунов смертельным — спустя всего две недели они погибают.

Также серые белки наносят огромный ущерб лесам, сдирая мягкую кору с деревьев в возрасте от 10 до 50 лет – наиболее молодых деревьев в лесу. Их излюбленное лакомство – широколиственные деревья, включая дубы, которые особенно важны с экологической точки зрения, потому что они поддерживают жизнь многих других видов флоры и фауны.

Лорд Голдсмит, министр окружающей среды Великобритании, отмечает, что правительство поддерживает план по кормлению серых белок противозачаточными, а также долгосрочные усилия по выведению у самок этого вида бесплодия с помощью медикаментов, чтобы уменьшить их численность.

По его словам, помимо того, что серые белки угрожают естественному биоразнообразию, ущерб, который они и другие инвазивные виды наносят лесам Великобритании, обходится экономике Великобритании в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов в год.