Британским белкам в еду начнут подмешивать противозачаточные

Правительство Великобритании одобрило идею по использованию оральных контрацептивов для белок с целью контролировать их рождаемость.
Серые белки попали в Британию при королеве Виктории – их завезли из Канады вместе с купленной древесиной. Грызуны быстро освоили новую территорию – и начали доставлять немало проблем, как и любой инвазивный вид. По общим оценкам, в Великобритании проживает около трех миллионов серых белок. Они стали причиной критического сокращения популяции рыжих белок – родного для Британии вида грызунов, которые не смогли противостоять натиску растущей популяции более живучих и сильных соперников. Как отмечают ученые, серые белки часто бывают заражены так называемым пара-покс-вирусом, от которого гибнут рыжие белки. Даже кратковременный контакт с носителями вируса становится для рыжих грызунов смертельным — спустя всего две недели они погибают.
Также серые белки наносят огромный ущерб лесам, сдирая мягкую кору с деревьев в возрасте от 10 до 50 лет – наиболее молодых деревьев в лесу. Их излюбленное лакомство – широколиственные деревья, включая дубы, которые особенно важны с экологической точки зрения, потому что они поддерживают жизнь многих других видов флоры и фауны.
Лорд Голдсмит, министр окружающей среды Великобритании, отмечает, что правительство поддерживает план по кормлению серых белок противозачаточными, а также долгосрочные усилия по выведению у самок этого вида бесплодия с помощью медикаментов, чтобы уменьшить их численность.
По его словам, помимо того, что серые белки угрожают естественному биоразнообразию, ущерб, который они и другие инвазивные виды наносят лесам Великобритании, обходится экономике Великобритании в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов в год.
На первый взгляд странная затея заключается в том, чтобы приманить белок к кормушкам. Там они смогут получить доступ к маленьким горшочкам с пастой из фундука. Секретный ингредиент угощения – оральные контрацептивы, замешанные в пасту.
Объединение компаний UK Squirrel Accord (UKSA), в которое входят 37 ведущих природоохранных и лесохозяйственных организаций, а также государственные учреждения и компании, уже более трех лет экспериментирует со способами доставки оральных контрацептивов диким белкам.
В прошлом году компания протестировала специальные кормушки, спроектированные таким образом, чтобы только серые белки могли получить доступ к ним в лесах Восточного Йоркшира. Вместо противозачаточных средств в приманку из ореховой пасты добавляли краситель, который при поглощении вызывает флуоресценцию беличьей шерсти в УФ-свете. Таким образом исследователи обнаружили, что более 90% изучаемой популяции серых белок посещали ловушки.
Они пришли к выводу, что благодаря этому большинству серых белок в лесу можно регулярно давать противозачаточные, чтобы добиться у них снижения рождаемости – и бесплодия в будущем.
Когда в 2017 году впервые было предложено регулирование серых белок с помощью оральных контрацептивов, правительственное агентство по охране здоровья животных и растений заявило, что оно может сократить их численность на 90%.
Принц Чарльз сыграл важную роль в создании объединения UK Squirrel Accord, которое имеет целью «борьбы с негативным воздействием инвазивных серых белок в Великобритании». Принц является сторонником рыжих белок.
«Эти очаровательные и умные существа всегда радуют», – написал он на прошлой неделе в качестве покровителя Red Squirrel Survival Trust, назвав рыжих белок «символом и эталоном» здорового леса.
Джейсон Гилкрист, эколог из Эдинбургского университета Нэпиера, стоит на стороне серых белок, но ему пришлось признать, что он поддерживает план с оральными контрацептивами, чтобы контролировать из популяцию.
«Это лучше, чем альтернатива: ружье», – сказал он BBC News.
Контроль популяции животных противозачаточными средствами и впрямь представляет собой гуманную альтернативу их истреблению.
Тем временем эксперты утверждают, что усилия по борьбе с глобальным потеплением и улучшению биоразнообразия будут подорваны, если численность серых белок не сократится. Новые деревья не дорастут для «достижения целей по поглощению углерода или сохранению биоразнообразия, если серых белок будет невозможно контролировать».
Недавно группа ученых составила список инвазивных видов животных, которые необходимо уничтожить.