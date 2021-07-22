Буйвол спасает маленьких леопардов от гиены: видео

Африканский парк Серенгети является домом для множества видов животных, и операторы программ BBC One годами ведут здесь съемки. Многие животные имеют свои имена, и героями недавнего фильма стала семья леопардов с малышами Mzuri и Dada, а также гиена Zalika.
Мать привела своих детенышей к большому дереву с раскидистой кроной: котятам нужно научиться безупречно и быстро карабкаться по ветвям. Это один из самых важных навыков у леопардов: здесь они прячут свою добычу и укрываются от других хищников.
Обучение дается нелегко: малыши продолжают играть друг с другом, теряют равновесие и едва не падают на землю, но мать вовремя их подхватывает и продолжает урок. Шум возни привлек гиену: если ей повезет, она может схватить детеныша и попытаться скрыться от погони. Время идет, она терпеливо ждет своего шанса, но тут на горизонте появляется стадо буйволов, и один из них решительно направляется в эту сторону.
Стая гиен нередко нападает на буйволов, выбирая юную или ослабленную особь. В свою очередь крупное стадо чувствует свое преимущество и при виде хищниц старается их прогнать. Поняв, что в данном случае ей удача уже не улыбнется, Zalika отправляется восвояси, а семейство леопардов продолжает изучать все возможности, которые ему предоставляет дерево.
Посмотрите, как львица и леопард падают с дерева во время драки.