Буйвол спасает маленьких леопардов от гиены: видео

Африканский парк Серенгети является домом для множества видов животных, и операторы программ BBC One годами ведут здесь съемки. Многие животные имеют свои имена, и героями недавнего фильма стала семья леопардов с малышами Mzuri и Dada, а также гиена Zalika.

Мать привела своих детенышей к большому дереву с раскидистой кроной: котятам нужно научиться безупречно и быстро карабкаться по ветвям. Это один из самых важных навыков у леопардов: здесь они прячут свою добычу и укрываются от других хищников.