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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Буйвол спасает маленьких леопардов от гиены: видео

Анастасия Баринова
22 июля 2021
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Фото: John Downer Productions
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Фото: John Downer Productions
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Фото: John Downer Productions
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Фото: John Downer Productions
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Фото: John Downer Productions
Малыши вот-вот свалятся с дерева, но хищнице пришлось покинуть засаду.

Африканский парк Серенгети является домом для множества видов животных, и операторы программ BBC One годами ведут здесь съемки. Многие животные имеют свои имена, и героями недавнего фильма стала семья леопардов с малышами Mzuri и Dada, а также гиена Zalika.

Мать привела своих детенышей к большому дереву с раскидистой кроной: котятам нужно научиться безупречно и быстро карабкаться по ветвям. Это один из самых важных навыков у леопардов: здесь они прячут свою добычу и укрываются от других хищников.

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Обучение дается нелегко: малыши продолжают играть друг с другом, теряют равновесие и едва не падают на землю, но мать вовремя их подхватывает и продолжает урок. Шум возни привлек гиену: если ей повезет, она может схватить детеныша и попытаться скрыться от погони. Время идет, она терпеливо ждет своего шанса, но тут на горизонте появляется стадо буйволов, и один из них решительно направляется в эту сторону.

Стая гиен нередко нападает на буйволов, выбирая юную или ослабленную особь. В свою очередь крупное стадо чувствует свое преимущество и при виде хищниц старается их прогнать. Поняв, что в данном случае ей удача уже не улыбнется, Zalika отправляется восвояси, а семейство леопардов продолжает изучать все возможности, которые ему предоставляет дерево.

Посмотрите, как львица и леопард падают с дерева во время драки.

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