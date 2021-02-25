Буйволица защищает детеныша от леопарда и льва: видео

Видео было снято Мэтью Стейном, который посещал парк Крюгера (ЮАР) вместе со своей семьей. Туристы наблюдали за стадом буйволов, которые входят в африканскую «большую пятерку» (к которой также причисляют леопардов, львов, носорогов и жирафов) – наблюдение за этими животными считается особо ценным зрелищем у тех, кто отправляется на сафари.
Однако Мэтью Стейну повезло троекратно: ему со своими спутниками удалось не только увидеть, но и запечатлеть невероятно редкую сцену из жизни дикой природы – момент, когда интересы сразу трех зверей из «большой пятерки» пересеклись в одной точке. Этой точкой оказался новорожденный теленок буйвола, который ни на шаг не отходил от своей матери и, резво перебирая ножками, семенил за ней. Сперва оба буйвола находились в гуще целого стада, однако потом остальные копытные отправились в другое место, и самка с детенышем остались в одиночестве.
В этот самый момент сын Мэтью увидел прячущегося в зарослях леопарда, который устроил засаду на пару. Со взрослыми буйволами шутки плохи, поэтому леопард явно рассчитывал поживиться именно слабым и беззащитным детенышем. Однако он явно недооценил материнский инстинкт буйволицы. Поравнявшись с притаившимся леопардом, она настороженно принюхалась.
В этот самый момент позади показался лев, который тоже был не против быстрой охоты. Но и ему не улыбнулась удача: сперва самка прогнала леопарда (тот побежал прямо на льва), а затем принялась неотступно охранять своего детеныша. Когда лев, который не терял надежды и следовал за парой, подбирался слишком быстро, она разворачивалась и без малейшего колебания бежала прямо на хищника, вынуждая того попятиться на безопасное расстояние.
Мэтью удалось снять, как после нескольких безуспешных попыток атаки лев вновь погнался за буйволами, которые на тот момент скрылись в кустах. Наблюдающие так и не узнали, чем закончилась погоня и удалось ли самке отстоять своего теленка, но все без исключения были восхищены ее стойкостью в противостоянии с двумя хищниками подряд.
Посмотрите, как отчаянная антилопа спаслась из пасти крокодила только для того, чтобы попасть в лапы другого хищника.