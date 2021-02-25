Буйволица защищает детеныша от леопарда и льва: видео

Видео было снято Мэтью Стейном, который посещал парк Крюгера (ЮАР) вместе со своей семьей. Туристы наблюдали за стадом буйволов, которые входят в африканскую «большую пятерку» (к которой также причисляют леопардов, львов, носорогов и жирафов) – наблюдение за этими животными считается особо ценным зрелищем у тех, кто отправляется на сафари.

Однако Мэтью Стейну повезло троекратно: ему со своими спутниками удалось не только увидеть, но и запечатлеть невероятно редкую сцену из жизни дикой природы – момент, когда интересы сразу трех зверей из «большой пятерки» пересеклись в одной точке. Этой точкой оказался новорожденный теленок буйвола, который ни на шаг не отходил от своей матери и, резво перебирая ножками, семенил за ней. Сперва оба буйвола находились в гуще целого стада, однако потом остальные копытные отправились в другое место, и самка с детенышем остались в одиночестве.

В этот самый момент сын Мэтью увидел прячущегося в зарослях леопарда, который устроил засаду на пару. Со взрослыми буйволами шутки плохи, поэтому леопард явно рассчитывал поживиться именно слабым и беззащитным детенышем. Однако он явно недооценил материнский инстинкт буйволицы. Поравнявшись с притаившимся леопардом, она настороженно принюхалась.