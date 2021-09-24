Буйволы отбивают собрата от львиц: видео

Африканский буйвол – одно из самых сильных и грозных животных на континенте. Львы редко рискуют нападать на них. Если львиный прайд нацеливается на буйвола, он выберет самого слабого: детеныша или старую особь. Недавно туристы, осматривавшие Национальный парк Крюгера, стали свидетелями львиной охоты на буйвола, однако события приняли неожиданный оборот

Вначале прайд смог схватить юного буйвола, но стадо сумело отбить его (этот момент в кадр не попал). Голодные львицы не собирались так просто отступать и продолжали преследовать буйволов. Те, в свою очередь, перегруппировались и выставили вперед сильнейших членов группы, давая тем самым возможность остальным взобраться на пригорок и убежать.

Затем последовала очередь «защитников» карабкаться на холм, но один из них зацепился за что-то ногой и не мог сдвинуться с места. Львицы не поверили своему счастью: получить вместо теленка взрослое животное – большая удача. Но пока они медленно приближались к жертве, остальные буйволы вернулись и заняли оборонительную позицию. Выставив вперед свои огромные рога, они не позволили хищницам приблизиться к своему товарищу.

Тот тем временем смог освободиться. И хотя кошки продолжали атаковать копытных – острые рога каждый раз были им ответом. В итоге они так и остались ни с чем, а стадо благополучно скрылось из виду.