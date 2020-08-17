Бути – пёс, посетивший оба полюса Земли

Пожалуй, миру известна лишь одна собака, которой довелось побывать на Северном и Южном полюсах. Это питомец британского путешественника Ранульфа Файнса — знаменитый Бути. Однажды Ранульф и его жена решили отправиться в кругосветное путешествие через полюса. Стартовав в городе Гринвич, они запланировали двигаться по меридиану на юг, пересечь Антарктику, а затем, отправившись на север, перейти Арктику.

В путешествие было решено взять и Бути. Однако пока исследователи пересекали Африку, их питомца не было с ними, ведь жара и болезни могли серьезно навредить собаке. Бути присоединился к своим хозяевам, когда те вышли в море на корабле.

Позже путешественникам предстояло идти через Антарктиду, и они снова не взяли с собой Бути. Он присоединился к исследователям, только когда те достигли Южного полюса. Бути, одетого в теплые ботинки, комбинезон и шапочку, доставили его хозяевам на самолете. И с этого момента питомец больше не покидал хозяев на протяжении всего путешествия, которое длилось три года.

Интересно, что во время своих приключений Бути завел подружку. Она носила кличку Черная Собака; с ней, значительно превосходившей четырехлапого путешественника по размерам, Бути познакомился в Юконе (Канада). Он и Черная Собака проделали оставшийся путь до Северного полюса вместе и, после этого, больше не расставались.

По окончании экспедиции Бути был назван «питомцем года» в Англии, а также был удостоен чести сделать почетный круг на открытии самой престижной в мире выставке собак «Крафт».