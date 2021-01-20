Бык мирно засыпает под гитарную музыку: милое видео

В подписи к видео девушка отмечает, что Хоаким поддерживает всех в унылые дни, и призывает к веганству своих подписчиков.

«Мы заблуждаемся, думая, что это мы спасли их. Они каждый день показывают нам самые проникновенные уроки о прощении, щедрости, радости и любви. Пусть наш выбор всегда основывается на сострадании, доброте и справедливости по отношению ко всем», — говорится в посте.

Организация Amor Que Salva находится в бразильском муниципалитете Крузейру-ду-Сул. Это приют для животных, но не совсем обычный. Изначально его владельцы планировали заботиться только о собаках и кошках. Однако однажды у них оказалась пожилая овца по имени Люси, а в 2019 году они забрали с сельскохозяйственной фермы теленка, которому дали имя Хоаким. Именно с этого момента началась работа по организации подходящего места для размещения в том числе домашнего скота.