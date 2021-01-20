Бык мирно засыпает под гитарную музыку: милое видео

Видео, которое за неделю стало вирусным в соцсетях, было выложено на аккаунте организации Amor Que Salva («Любовь, которая спасает» в переводе с португальского) в Instagram. На нем бык по имени Хоаким явно наслаждается кавером на песню «Hallelujah» Леонарда Коэна в исполнении девушки с гитарой. В процессе игры животное кладет голову на землю и засыпает.
В подписи к видео девушка отмечает, что Хоаким поддерживает всех в унылые дни, и призывает к веганству своих подписчиков.
«Мы заблуждаемся, думая, что это мы спасли их. Они каждый день показывают нам самые проникновенные уроки о прощении, щедрости, радости и любви. Пусть наш выбор всегда основывается на сострадании, доброте и справедливости по отношению ко всем», — говорится в посте.
Организация Amor Que Salva находится в бразильском муниципалитете Крузейру-ду-Сул. Это приют для животных, но не совсем обычный. Изначально его владельцы планировали заботиться только о собаках и кошках. Однако однажды у них оказалась пожилая овца по имени Люси, а в 2019 году они забрали с сельскохозяйственной фермы теленка, которому дали имя Хоаким. Именно с этого момента началась работа по организации подходящего места для размещения в том числе домашнего скота.
«Мы открылись в марте 2020 года, когда спасли четырех свиней, которые подверглись жестокому обращению и вскоре должны были быть зарезаны. Много лет назад мы спасали собак и кошек, но жили в доме в городской местности, не имея места и законного разрешения для размещения других видов животных.
Для нашей семьи переход на веганство был единодушным решением и состоялся в 2017 году. Даже будучи совершенно неопытными в обращении с животными, с каждым годом мы все больше ощущали потребность в контакте с ними и возможности дать жизнь этим жертвам эксплуатации мясной, молочной и яичной промышленности», — говорится на сайте организации.
Instagram Amor Que Salva полностью посвящен животным приюта. Из многочисленных роликов можно узнать, что Хоаким, а также его друзья Франсиско и Ноа любят не только послушать музыку, но и поиграть в мяч.
Кроме быков, свиней и овец в приюте теперь содержатся курицы, кролики и собаки. Организация существует на благотворительные пожертвования.
Хоаким, который стал героем вирусного ролика, относится к голштино-фризской породе. Коровы этой породы наиболее распространены в фермерских хозяйствах США и Канады.
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