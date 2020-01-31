«Центр великих обезьян»: куда попадают приматы после съемок в фильмах и клипах

53 шимпанзе и орангутана проживают в «Центре великих обезьян» (CGA), уникальном заповеднике в центральной Флориде. Один из них работал вместе с актером и режиссером Клинтом Иствудом, другие снимались в римейке научно-фантастической классики «Планета обезьян», другой был любимцем поп-короля Майкла Джексона, а все многие другие тоже так или иначе являются звездами мирового шоу-бизнеса.

Все эти обезьяны были выращены людьми, никогда не оказывались в естественной среде – им не хватает базовых навыков выживания, чтобы жить в дикой природе. Если они вдруг окажутся на свободе, то не смогут найти пищу, а матери вряд ли как следует позаботятся о своем потомстве. По этой причине их было попросту некуда девать, когда кинокомпании Голливуда или научно-исследовательские лаборатории больше не нуждались в них.

CGA (Center for Great Apes) – единственный аккредитованный заповедник орангутанов в западном полушарии и один из девяти заповедников шимпанзе в Северной Америке. Одной из недавно прибывших сюда обезьян стала 33-летняя самка орангутана Сандра, которая поселилась в заповеднике после того, как суд в Аргентине объявил ее «существом, не принадлежащим к Homo Sapiens», которое обладает правом на свободу. Ее выпустили из зоопарка в ноябре прошлого года и отправили в CGA, чтобы она справилась с депрессией.