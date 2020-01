«Центр великих обезьян»: куда попадают приматы после съемок в фильмах и клипах

Обезьяны проводят время в специализированном парке, отдыхая или занимаясь рисованием.

Другая жительница CGA – Поппи – 48-летняя самка орангутана, которой было восемь лет, когда она сыграла подружку обезьянки Клинта Иствуда в фильме «Победить любой ценой» (Every Which Way but Loose), а затем в сиквеле картины – «Как только сможешь» (Any Which Way You Can). После этих фильмов она работала в сфере шоу-бизнеса в Лас-Вегасе, пока не выяснилось, что с ней плохо обращается ее тренер.

The two male leads on the set of EVERY WHICH WAY BUT LOOSE.



That's Clint Eastwood (who plays Philo) on the left

and Manis (who plays Clyde) on the right. pic.twitter.com/4Afsppjpdq