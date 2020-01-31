«Центр великих обезьян»: куда попадают приматы после съемок в фильмах и клипах
53 шимпанзе и орангутана проживают в «Центре великих обезьян» (CGA), уникальном заповеднике в центральной Флориде. Один из них работал вместе с актером и режиссером Клинтом Иствудом, другие снимались в римейке научно-фантастической классики «Планета обезьян», другой был любимцем поп-короля Майкла Джексона, а все многие другие тоже так или иначе являются звездами мирового шоу-бизнеса.
Все эти обезьяны были выращены людьми, никогда не оказывались в естественной среде – им не хватает базовых навыков выживания, чтобы жить в дикой природе. Если они вдруг окажутся на свободе, то не смогут найти пищу, а матери вряд ли как следует позаботятся о своем потомстве. По этой причине их было попросту некуда девать, когда кинокомпании Голливуда или научно-исследовательские лаборатории больше не нуждались в них.
CGA (Center for Great Apes) – единственный аккредитованный заповедник орангутанов в западном полушарии и один из девяти заповедников шимпанзе в Северной Америке. Одной из недавно прибывших сюда обезьян стала 33-летняя самка орангутана Сандра, которая поселилась в заповеднике после того, как суд в Аргентине объявил ее «существом, не принадлежащим к Homo Sapiens», которое обладает правом на свободу. Ее выпустили из зоопарка в ноябре прошлого года и отправили в CGA, чтобы она справилась с депрессией.
«Сейчас она заигрывает с несколькими орангутанами. Я думаю, что ее больше всего интересует самец по имени Джетро. Довольно скоро мы откроем их вольеры, чтобы они могли находиться в одном месте. Мы надеемся, что все пройдет хорошо», – рассказывает Раган.
Другая жительница CGA – Поппи – 48-летняя самка орангутана, которой было восемь лет, когда она сыграла подружку обезьянки Клинта Иствуда в фильме «Победить любой ценой» (Every Which Way but Loose), а затем в сиквеле картины – «Как только сможешь» (Any Which Way You Can). После этих фильмов она работала в сфере шоу-бизнеса в Лас-Вегасе, пока не выяснилось, что с ней плохо обращается ее тренер.
The two male leads on the set of EVERY WHICH WAY BUT LOOSE.— Isaac's Haunted Beard (@IsaacsHauntedB) September 25, 2018
That's Clint Eastwood (who plays Philo) on the left
and Manis (who plays Clyde) on the right. pic.twitter.com/4Afsppjpdq
23-летние шимпанзе-близнецы Джейкоб и Иона играли в фильме Тима Бёртона «Планета обезьян» 2001 года, а шимпанзе Бабблз когда-то был маленьким питомцем Майкла Джексона, а теперь стал крупным 37-летним альфа-самцом в своей группе.
Но не все обезьяны Центра из сферы развлечений. Некоторые находились в исследовательских лабораториях или были проданы как экзотические домашние животные, когда еще были детенышами. От некоторых отказались, когда их стало труднее контролировать и содержать, после того, как они выросли.
CGA расположен на 40 гектарах лесистой земли в окружении апельсиновых рощ центральной Флориды. На полянах здесь расположены огромные вольеры, полные растений, игрушек и различных возвышенностей, на которые обезьяны могут взобраться. Это место было открыто в тайне, CGA не рекламирует себя и не принимает посетителей.
Вход в это место доступен только некоторым спонсорам по приглашению и всего пару раз в год. Но даже и тогда им запрещено публиковать фотографии из Центра в соцсетях.
Недавно в парке был проведен аукцион под названием «Обезьяна искусства». На нем спонсоры могли приобрести картины, написанные приматами Центра. В описании одной из картин, которую нарисовал шимпанзе по имени Джейкоб, говорится, что художник из животного мира «особенно любит яркие цвета, каждый из которых пробует, прежде чем нанести на холст».
На содержание каждого животного требуется около 23 тысяч долларов в год, а вместе с другими затратами Центру необходимо 1,8 миллиона долларов в год. CGA финансируется исключительно за счет добровольных пожертвований.
CGA возник спонтанно. Патти Раган жила в Майами и занималась волонтерской работой в городском зоопарке, когда ее попросили ухаживать за маленьким орангутаном. Год спустя на ее попечение отправили еще и маленького шимпанзе, а в 1993 году она зарегистрировала свой приют для приматов в качестве некоммерческой организации. Тот самый первый орангутанг до сих пор живет в Центре. Это самка по имени Понго, и сейчас ей 29 лет.
Почитайте, как шимпанзе лечили от депрессии.