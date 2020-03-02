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Черный носорог барахтается в грязи: видео

Анастасия Баринова
02 марта 2020
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Фото: Kruger National Park Videos
Это не только удовольствие, но и медицинские процедуры.

Национальный парк Крюгера опубликовал видео, главным героем которого является его редчайший обитатель — черный носорог (Diceros bicornis). Название вида — условное: оно было дано в противоположность белым носорогам (Ceratotherium simum), и оно не имеет отношения к их коже. Окраска обоих видов животных зависит от цвета грунта, на котором они живут, и, поскольку они охотно валяются в пыли и грязи, природный шиферно-серый цвет их кожи приобретает то беловатый, то красноватый, а в районах с застывшей лавой даже черный оттенок.

Толщина кожи носорогов — от 1,5 до 5 см, однако она крайне уязвима к ультрафиолету. Именно поэтому животные так много времени уделяют «грязевым ваннам»: это уберегает их от солнечного облучения, а застывшая корка также защищает от укусов насекомых.

Черный носорог находится на грани исчезновения. Один из его подвидов, D. bicornis longipes, в 2013 году признан вымершим, а в общей сложности на планете насчитывается около 5500 особей.

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Это очень мало по сравнению с 1900-годами, когда в Африке обитало несколько сотен тысяч черных носорогов. Спустя полвека ситуация изменилась: браконьеры сократили популяцию до 70 000 особей к концу 1960-х годов, и до 15 000 к 1981 году. В 2004 году ученые смогли найти только 2410 представителей этого вида животных. Благодаря предпринятым мерам популяция начала расти, хоть это и происходит очень медленно.

Посмотрите, как черные носороги появляются на свет.