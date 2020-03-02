Черный носорог барахтается в грязи: видео

Национальный парк Крюгера опубликовал видео, главным героем которого является его редчайший обитатель — черный носорог (Diceros bicornis). Название вида — условное: оно было дано в противоположность белым носорогам (Ceratotherium simum), и оно не имеет отношения к их коже. Окраска обоих видов животных зависит от цвета грунта, на котором они живут, и, поскольку они охотно валяются в пыли и грязи, природный шиферно-серый цвет их кожи приобретает то беловатый, то красноватый, а в районах с застывшей лавой даже черный оттенок.

Толщина кожи носорогов — от 1,5 до 5 см, однако она крайне уязвима к ультрафиолету. Именно поэтому животные так много времени уделяют «грязевым ваннам»: это уберегает их от солнечного облучения, а застывшая корка также защищает от укусов насекомых.