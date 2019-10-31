Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Звери

Четверть всех свиней может погибнуть от чумы

31 октября 2019
Свиньи
Фото: K-State Research and Extension/flickr.com
Президент Всемирной организации здравоохранения животных Марк Шипп рассказал о последствиях распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Шипп выступил на пресс-конференции в Сиднее 31 октября. Он заявил, что в результате глобализации заболевание стремительно распространяется по всему миру и может привести к гибели до 25 процентов всех свиней на планете. Резкое сокращение поголовья принесет за собой нехватку продовольствия и резкое повышение цен.

«Я не думаю, что этот вид будет потерян, но это самая большая угроза для коммерческого разведения свиней, которую мы когда-либо видели. И это самая большая угроза для любого коммерческого разведения скота в нашем поколении», – Марк Шипп.

Шипп, который также является главным ветеринарным врачом Австралии, рассказал о прогрессе, который был достигнут в разработке вакцины против чумы свиней. Большим шагом вперед стало открытие трехмерной структуры вируса, совершенное на прошлой неделе.

Еще одной проблемой, связанной с эпидемией, может стать дефицит гепарина, который производят из слизистой оболочки кишечника свиней. Гепарин – это антикоагулянт, препятствующий свертыванию крови в сосудах и широко использующийся в медицине.

АЧС уничтожила стада свиней во многих азиатских странах. Власти Китая с августа 2018 года уничтожили около 1,2 миллиона свиней, пытаясь сдержать распространение болезни.

Китай производит и потребляет две трети мировой свинины. Цена на нее в стране почти удвоилась по сравнению с прошлым годом.

Африканская чума свиней (Pestis africana suum) смертельна для этих животных, но не представляет опасности для человека. Болезнь была впервые зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. В Европе она появилась в 1960-х годах. Недавняя вспышка болезни на европейском континенте произошла из-за диких свиней, перевезенных в бельгийские леса для охотничьих целей.