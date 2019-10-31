Четверть всех свиней может погибнуть от чумы

Шипп, который также является главным ветеринарным врачом Австралии, рассказал о прогрессе, который был достигнут в разработке вакцины против чумы свиней. Большим шагом вперед стало открытие трехмерной структуры вируса, совершенное на прошлой неделе.

Еще одной проблемой, связанной с эпидемией, может стать дефицит гепарина, который производят из слизистой оболочки кишечника свиней. Гепарин – это антикоагулянт, препятствующий свертыванию крови в сосудах и широко использующийся в медицине.

АЧС уничтожила стада свиней во многих азиатских странах. Власти Китая с августа 2018 года уничтожили около 1,2 миллиона свиней, пытаясь сдержать распространение болезни.

Китай производит и потребляет две трети мировой свинины. Цена на нее в стране почти удвоилась по сравнению с прошлым годом.

Африканская чума свиней (Pestis africana suum) смертельна для этих животных, но не представляет опасности для человека. Болезнь была впервые зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. В Европе она появилась в 1960-х годах. Недавняя вспышка болезни на европейском континенте произошла из-за диких свиней, перевезенных в бельгийские леса для охотничьих целей.