Четыре лапы из титана: ветеринар из Новосибирска помог искалеченной собаке

Собаку, конечно, спасли. В клинике за ней ухаживали: кормили и мыли страдалицу, но вернуть ее к полноценной жизни не представлялось возможным. Тут на помощь снова пришел общественный резонанс.

О собаке по кличке Моника узнали в Новосибирске. Как раз в этом городе работал ветеринар Сергей Горшков, у которого имелись авторские методики протезирования животных. Раньше он возвращал конечности, в основном, кошкам, но Монике помочь согласился.