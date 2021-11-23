Четыре лапы из титана: ветеринар из Новосибирска помог искалеченной собаке

Эта история случилась в декабре 2020 года. В станице Пластуновская под Краснодаром нашли жутко искалеченную собаку. Живодеры отрезали ей все четыре лапы и бросили на холоде. Животное было очень напугано и отказывалось от еды. Репосты в соцсетях помогли привлечь внимание к трагедии, и собаку в итоге отвезли в местную ветклинику.
Собаку, конечно, спасли. В клинике за ней ухаживали: кормили и мыли страдалицу, но вернуть ее к полноценной жизни не представлялось возможным. Тут на помощь снова пришел общественный резонанс.
О собаке по кличке Моника узнали в Новосибирске. Как раз в этом городе работал ветеринар Сергей Горшков, у которого имелись авторские методики протезирования животных. Раньше он возвращал конечности, в основном, кошкам, но Монике помочь согласился.
Операция прошла успешно: собака получила четыре индивидуальных титановых протеза. Первые шаги животное смогло сделать спустя две недели, но они давались с трудом: на протяжении предыдущих шести месяцев Моника не ходила вообще.
Сейчас ветеринары занимаются ее реабилитацией, предлагая за прогулки вкусную награду. Сергей Горшков отмечает, что небольшой вес и компактное телосложение – факторы, которые способствуют лучшей адаптации, и вскоре Моника даже сможет бегать. В ближайшем будущем она должна уехать в Лондон – там работает специализированный приют для собак-инвалидов, где Моника будет получать профильный уход. Кроме того, там она имеет шанс найти новую семью: домашних питомцев из этой клиники берут самые ответственные любители животных.
В мире операции по установке четырех протезов собакам делаются, но для России это абсолютно уникальный опыт. С развитием технологий все больше покалеченных животных получают возможность вести нормальную жизнь: посмотрите на кота – звезду соцсетей.