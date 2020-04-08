Чихающих обезьян может спасти от вымирания создание нацпарка в Мьянме

Бирманская курносая обезьяна (Rhinopithecus strykeri) обитает только на небольшой территории в восточных Гималаях на границе между Мьянмой и Китаем. Этот вид был впервые обнаружен и описан всего 10 лет назад представителями организации Fauna & Flora International (FFI). По оценкам исследователей, в мире насчитывается лишь 330 курносых обезьян.
Этому виду угрожает нарушение среды обитания, вследствие расчистки леса и строительства дорог, а также браконьеры, устанавливающие проволочные и веревочные ловушки. Однако создание природоохранной зоны — Национального парка горы Имавбум — может помочь сохранению популяции этих приматов.
По словам Лвина, охраняемая территория также поможет обуздать незаконную торговлю дикими животными, которая вызывает особую озабоченность в мире в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, на территории нацпарка обитают и другие находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как красная панда (Ailurus fulgens) и Такин (Budorcas taxicolor). Территория нацпарка составляет около 1 500 квадратных километров.
Rhinopithecus strykeri — один из пяти видов рода курносых обезьян, ринопитеков. Остальные виды также обитают в Азии, ареал охватывает южный Китай (Тибет, Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу), а также север Вьетнама.
Проводивший видовое описание Rhinopithecus strykeri приматолог Томас Гайссманн отмечает, что животное почти полностью покрыто черным мехом, за исключением белых хохолков на ушах и подбородке. У обезьяны также довольно длинный хвост, составляющий почти 140% от размеров тела. Rhinopithecus strykeri из-за особенности строения носа чихает во время дождя, поэтому во время осадков эти приматы предпочитают сидеть на деревьях, уткнув голову в колени.
Fauna & Flora International, основанная в 1903 году, является первой международной природоохранной организацией. Ее основной задачей является сохранение животных и растений от уничтожения. Организация действует в 40 развивающихся странах мира.
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