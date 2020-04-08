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Звери

Чихающих обезьян может спасти от вымирания создание нацпарка в Мьянме

Михаил Сысоев
08 апреля 2020
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Фото: Frank Momberg / FFI
У этого вида появилась надежда на выживание.

Бирманская курносая обезьяна (Rhinopithecus strykeri) обитает только на небольшой территории в восточных Гималаях на границе между Мьянмой и Китаем. Этот вид был впервые обнаружен и описан всего 10 лет назад представителями организации Fauna & Flora International (FFI). По оценкам исследователей, в мире насчитывается лишь 330 курносых обезьян.

Этому виду угрожает нарушение среды обитания, вследствие расчистки леса и строительства дорог, а также браконьеры, устанавливающие проволочные и веревочные ловушки. Однако создание природоохранной зоны — Национального парка горы Имавбум — может помочь сохранению популяции этих приматов.

«Эта новая охраняемая территория является спасательным кругом для находящейся под угрозой исчезновения курносой обезьяны. Fauna & Flora International вместе с партнерами, включая Rainforest Trust и Департамент лесного хозяйства Мьянмы, более четырех лет проводят консультации с местными общинами по вопросам защиты и управления этим важным районом», — Нгве Лвин, представитель программы FFI в Мьянме.

По словам Лвина, охраняемая территория также поможет обуздать незаконную торговлю дикими животными, которая вызывает особую озабоченность в мире в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, на территории нацпарка обитают и другие находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как красная панда (Ailurus fulgens) и Такин (Budorcas taxicolor). Территория нацпарка составляет около 1 500 квадратных километров.

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Frank Momberg / FFI Национальный парк горы Имавбум
«Создание парка является лишь первым шагом. Сейчас нужно направить в этот район необходимые ресурсы, чтобы мы могли обеспечить долгосрочное выживание курносой обезьяны и всех исчезающих видов, которые называют этот лес своим домом», — Марк Гриндли, директор программы FFI в Мьянме.

Rhinopithecus strykeri — один из пяти видов рода курносых обезьян, ринопитеков. Остальные виды также обитают в Азии, ареал охватывает южный Китай (Тибет, Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу), а также север Вьетнама.

Проводивший видовое описание Rhinopithecus strykeri приматолог Томас Гайссманн отмечает, что животное почти полностью покрыто черным мехом, за исключением белых хохолков на ушах и подбородке. У обезьяны также довольно длинный хвост, составляющий почти 140% от размеров тела. Rhinopithecus strykeri из-за особенности строения носа чихает во время дождя, поэтому во время осадков эти приматы предпочитают сидеть на деревьях, уткнув голову в колени.

Fauna & Flora International, основанная в 1903 году, является первой международной природоохранной организацией. Ее основной задачей является сохранение животных и растений от уничтожения. Организация действует в 40 развивающихся странах мира.

Почитайте про другую курносую обезьяну, названную в честь легендарной правительницы Османской империи Роксоланы.

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