Чихающих обезьян может спасти от вымирания создание нацпарка в Мьянме

Бирманская курносая обезьяна (Rhinopithecus strykeri) обитает только на небольшой территории в восточных Гималаях на границе между Мьянмой и Китаем. Этот вид был впервые обнаружен и описан всего 10 лет назад представителями организации Fauna & Flora International (FFI). По оценкам исследователей, в мире насчитывается лишь 330 курносых обезьян.

Этому виду угрожает нарушение среды обитания, вследствие расчистки леса и строительства дорог, а также браконьеры, устанавливающие проволочные и веревочные ловушки. Однако создание природоохранной зоны — Национального парка горы Имавбум — может помочь сохранению популяции этих приматов.