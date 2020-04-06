Численность самой редкой большой кошки растет благодаря российской «Земле леопарда»

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае, созданный для охраны редких кошек, успешно справляется со своей задачей. Подводя итоги за прошлый год, специалисты отметили увеличение численности леопардов. Фотоловушки зарегистрировали 97 взрослых особей. В 2018 году их насчитывалось 91. Кроме того, в парке обитает 31 взрослый тигр.
Популяции краснокнижных кошек стабильны благодаря комплексу мер по охране территории от браконьеров и пожаров и проведению зимой биотехнических мероприятий. Здесь живет множество диких копытных — это основа благополучия хищников. Детальное обследование юго-запада Приморья с вертолетов и тщательный анализ данных показал, что в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь» обитает 17 тысяч пятнистых оленей, 2900 кабанов и 1600 косуль. Столь точный подсчет копытных был проведен впервые.
Также впервые удалось получить достоверные сведения о численности водяного оленя (Hydropotes inermis). Согласно данным авиаучета, в Хасанском районе обитает около 170 водяных оленей, 75 из которых — на территории южной части национального парка «Земля леопарда».
Итоги были подведены в день рождения «Земли леопарда»: 5 апреля парку исполнилось 8 лет. Эта территория — главный оплот популяции редчайшей крупной кошки планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов.
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