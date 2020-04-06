Численность самой редкой большой кошки растет благодаря российской «Земле леопарда»

Итоги были подведены в день рождения «Земли леопарда»: 5 апреля парку исполнилось 8 лет. Эта территория — главный оплот популяции редчайшей крупной кошки планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов.

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