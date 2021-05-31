Численность сайгаков в Казахстане выросла в 2,5 раза за 2 года

Власти Казахстана сообщили, что популяция находящегося под угрозой исчезновения сайгака увеличилась более чем вдвое с 2019 года, что дает защитникам окружающей среды новую надежду на долгосрочное выживание степного животного.

По данным правительства страны, число сайгаков в казахстанских степях увеличилось с 334 тысяч до 842 тысяч особей. В заявлении министерства экологии Казахстана говорится, что такой прирост стал «показателем эффективности мер по сохранению популяций сайгака и противодействию браконьерству».

В 2015 году около 200 тысяч сайгаков погибли из-за бактерии Pasteurella multocida, вызывающей острую зоонозную инфекцию — пастереллёз. Бактерия распространилась в необычно теплых и влажных условиях, наблюдавшихся в Казахстане.

Еще одной постоянной угрозой для этих животных является браконьерство. Власти пообещали усилить борьбу с этим преступлением после того, как в 2019 году браконьеры убили двух егерей. После этого государственных инспекторов снабдили бронежилетами.