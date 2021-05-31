Численность сайгаков в Казахстане выросла в 2,5 раза за 2 года

Власти Казахстана сообщили, что популяция находящегося под угрозой исчезновения сайгака увеличилась более чем вдвое с 2019 года, что дает защитникам окружающей среды новую надежду на долгосрочное выживание степного животного.
По данным правительства страны, число сайгаков в казахстанских степях увеличилось с 334 тысяч до 842 тысяч особей. В заявлении министерства экологии Казахстана говорится, что такой прирост стал «показателем эффективности мер по сохранению популяций сайгака и противодействию браконьерству».
В 2015 году около 200 тысяч сайгаков погибли из-за бактерии Pasteurella multocida, вызывающей острую зоонозную инфекцию — пастереллёз. Бактерия распространилась в необычно теплых и влажных условиях, наблюдавшихся в Казахстане.
Еще одной постоянной угрозой для этих животных является браконьерство. Власти пообещали усилить борьбу с этим преступлением после того, как в 2019 году браконьеры убили двух егерей. После этого государственных инспекторов снабдили бронежилетами.
В апреле стало известно о задержании двух браконьеров, виновных в смерти более 800 сайгаков. Преступники занимались сбытом рогов животного, которые востребованы в китайской медицине.
Альберт Салемгареев, эксперт казахстанской Инициативы по сохранению Алтын Дала, которая тесно сотрудничает с правительством и международными партнерами в целях сохранения сайгака, сказал, что визиты проекта в регион продемонстрировали «положительную динамику».
«Растет не только численность сайгака, но и количество самцов по отношению к количеству самок», — сказал Салемгареев, чья группа в этом месяце путешествовала пешком между популяциями сайгаков, взвешивая и помечая новорожденных.
По словам эксперта, если пять лет назад спрос на мужской рог снизил соотношение самцов и самок до одного к 18, недавние посещения одного из районов сайгака на северо-западе Казахстана показали, что соотношение стало ближе к «одному к семи или одному к восьми».
Другими угрозами сайгаку являются изменение климата и расширение деятельности человека за счет сельскохозяйственных и инфраструктурных проектов. Ранее в этом месяце министерство экологии подсчитало, что около 350 самок сайгаков были убиты молниями во время штормов на западе страны.
Помимо Казахстана сайгаки обитают на территориях Монголии, Узбекистана, Туркменистана, а также в Калмыкии. Однако общая численность антилоп в этих местах не превышает 30 тысяч особей.