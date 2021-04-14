Что хранится в желудке убитого аллигатора-гиганта: неожиданные находки

Житель Южной Каролины Нед МакНили убил аллигатора длиной более 3,5 метров и весом свыше 200 кг. Как и во многих штатах США, отстрел этих животных допускается при наличии лицензии и уплате сбора: так можно контролировать популяцию. Свою добычу Нед отнес в мясную лавку: из нее планировалось сделать сосиски. Это был самый крупный аллигатор, который попадался ему за многие годы, и потому мужчина захотел оставить трофей на память.
Он попросил специалистов вскрыть желудок и подготовить кожу так, чтобы впоследствии из нее было можно изготовить коврик, ремень или другое изделие. Работая над животным, команда обнаружила шокирующую находку: пять собачьих адресников и несколько других неудобоваримых предметов. На одном из жетонов еще читался номер, и владелица магазина Клаудия Кордрей решила набрать его. Оказалось, что жетон принадлежал собаке, с которой ее прежний владелец охотился в этих местах на оленей. Пес пропал 24 года назад.
Внутри аллигатора также была найдена свеча зажигания, несколько когтей рыси, панцири черепахи и даже пуленепробиваемый жилет. Работавшие над останками люди предположили, что рептилии было 50-70 лет, и для такого возраста список съеденного не удивителен. И он уже был достаточно взрослым, чтобы напасть на охотничьего пса, который весил не менее 30 кг.
Посмотрите, как другой аллигатор забрался в дом жительницы Южной Каролины, а во Флориде мужчина смог спасти щенка из пасти голодной рептилии.