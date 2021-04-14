Что хранится в желудке убитого аллигатора-гиганта: неожиданные находки

Он попросил специалистов вскрыть желудок и подготовить кожу так, чтобы впоследствии из нее было можно изготовить коврик, ремень или другое изделие. Работая над животным, команда обнаружила шокирующую находку: пять собачьих адресников и несколько других неудобоваримых предметов. На одном из жетонов еще читался номер, и владелица магазина Клаудия Кордрей решила набрать его. Оказалось, что жетон принадлежал собаке, с которой ее прежний владелец охотился в этих местах на оленей. Пес пропал 24 года назад.