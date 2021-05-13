Что превращает медведей в секс-гигантов?

На протяжении четырех лет начиная с 2011 года биологи собирали образцы медвежьей шерсти, оставленной в 899 местах на территории Скалистых гор Альберты. Они выявили, что шерсть оставили 213 разных медведей: 118 самцов и 95 самок гризли. После этого биологи сравнили эти данные с результатами работы, проделанной их коллегой Кертисом Строубеком десятью годами ранее: он собрал в этом же районе информацию о 2 043 особях, что позволило создать генеалогическое древо.



Оказалось, что чем активнее самцы трутся о поверхности и чем больше участков для этого выбирают – тем чаще они занимаются спариванием, и тем больше потомства оставляют. Эта корреляция оценена на уровне 1,38: во столько раз увеличивалось число самок вокруг места с «информацией» о медведе. И эти животные имели в 1,38 раза больше детенышей.

Такую же модель поведения демонстрируют самки: те, кто больше сил уделяли трению, имели больше партнеров и большее число медвежат по сравнению с более «скромными» медведицами: в 1,42 и в 1,55 раза соответственно. Одновременно трение помогает молодым матерям избегать территории, на которых живут крупные самцы: те зачастую представляют для малышей опасность.