Что такое «штопор дьявола» и как он связан с древними бобрами

В 1891 году в долине округа Су (штат Небраска) были обнаружены крайне необычные подземные образования, названные впоследствии штопорами дьявола (Dæmonelix). Они напоминали следы огромного штопора, ввинченного какими-то неведомыми силами в землю.

В то время это явление попытались объяснить исследователи из Университета Небраски. По их версии, «спирали» в земле — это следы древних губок или водорослей, которые населяли озеро, существовавшее здесь 20 миллионов лет назад.

Однако позже на дне одного из таких образований были найдены останки млекопитающего, которые, как выяснилось, принадлежали предку современных бобров, обитающих в Америке. Стало понятно, что именно эти «доисторические бобры» (Palaeocastor) и создавали норы в форме спиралей. Делали они это с помощью своих мощных челюстей и передних лап, предназначенных для рытья.

Кстати, несмотря на то, что эти животные — предки современных бобров, они сильно отличались от своих потомков. Прежде всего, древние бобры жили только на суше. А кроме того, они были существенно меньше по размеру. Так, длина тела современного бобра составляет около 1,3 м, тогда как у «доисторического бобра» не превышала и 30 см.

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