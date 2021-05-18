Чудесное спасение антилопы из пасти крокодила: видео

По абсолютной силе укуса нильский крокодил находится на седьмом месте среди всех живущих ныне хищников: 6840 ньютона. Для сравнения: у бычьей акулы этот показатель составляет 5914 N, у ягуара – 4935 N.

Спасение импалы выглядит настоящим чудом. Возможно, рептилия была слаба и больна, либо же схватила добычу под неправильным углом и ей пришлось разжать челюсти, что оставило антилопе возможность для побега.

Узнайте, как человек может спастись, оказавшись в подобной ситуации.