Чудесное спасение антилопы из пасти крокодила: видео

В африканском парке Масаи-Мара туристы стали свидетелями удивительной сцены: импала смогла освободиться из смертельных тисков крокодильей пасти. Несмотря на то, что она уже фактически оказалась в зубах хищника, жертве удалось выскользнуть и убежать, когда тот разомкнул челюсти.
В Африке обитает три вида крокодилов: узкорылый, тупорылый и нильский. В данном случае, вероятнее всего, охотником был нильский крокодил (Crocodylus niloticus). С длиной до 5,5 метров это второй по величине крокодил в мире после гребнистого. Это высший хищник Африки: он не упускает любую добычу – от рыбы до млекопитающих. Эти рептилии способны нападать и на значительно более крупных, чем они, буйволов.
По абсолютной силе укуса нильский крокодил находится на седьмом месте среди всех живущих ныне хищников: 6840 ньютона. Для сравнения: у бычьей акулы этот показатель составляет 5914 N, у ягуара – 4935 N.
Спасение импалы выглядит настоящим чудом. Возможно, рептилия была слаба и больна, либо же схватила добычу под неправильным углом и ей пришлось разжать челюсти, что оставило антилопе возможность для побега.
Узнайте, как человек может спастись, оказавшись в подобной ситуации.