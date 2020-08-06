Чума угрожает редчайшим карликовым свиньям

Карликовые свиньи (Porcula salvania) — самые миниатюрные представители семейства свиней и рода кабанов. Они редко вырастают даже до 25 сантиметров, а их длина в среднем составляет 45-50 см.

Эти животные были распространены у подножья и на южных склонах Гималаев, в Непале, Бутане и индийском штате Ассам. В 1960-х гадах карликовые свиньи серьезно пострадали из-за потери среды обитания и считались вымершими. Вид был заново открыт в 1971 году в Ассаме. На сегодняшний день в центрах размножения карликовых свиней в Ассаме находится около 300 особей, в дикой природе этот вид не встречается.

18 мая 2020 года индийские власти сообщили, что в стране началась вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Эта вирусная болезнь известна с начала ХХ века и характеризуется летальностью от 50 до 100 процентов. От АЧС нет ни вакцины, ни лекарства. С начала вспышки из-за болезни уже погибли более 16 000 домашних свиней в Индии.

Как заявил Параг Дека, возглавляющий программу по сохранению карликовой свиньи, в Ассаме предприняты самые строгие меры предосторожности.