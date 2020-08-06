Чума угрожает редчайшим карликовым свиньям

Карликовые свиньи (Porcula salvania) — самые миниатюрные представители семейства свиней и рода кабанов. Они редко вырастают даже до 25 сантиметров, а их длина в среднем составляет 45-50 см.
Эти животные были распространены у подножья и на южных склонах Гималаев, в Непале, Бутане и индийском штате Ассам. В 1960-х гадах карликовые свиньи серьезно пострадали из-за потери среды обитания и считались вымершими. Вид был заново открыт в 1971 году в Ассаме. На сегодняшний день в центрах размножения карликовых свиней в Ассаме находится около 300 особей, в дикой природе этот вид не встречается.
18 мая 2020 года индийские власти сообщили, что в стране началась вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Эта вирусная болезнь известна с начала ХХ века и характеризуется летальностью от 50 до 100 процентов. От АЧС нет ни вакцины, ни лекарства. С начала вспышки из-за болезни уже погибли более 16 000 домашних свиней в Индии.
Как заявил Параг Дека, возглавляющий программу по сохранению карликовой свиньи, в Ассаме предприняты самые строгие меры предосторожности.
В племенных центрах в Намери и столице штата Гувахати, где насчитывается 82 свиньи и поросята, ученые установили два параллельных ограждения безопасности. Посетители не допускаются, а автомобили не могут парковаться поблизости. Сотрудники, живущие за пределами центров, должны оставлять обувь у входа, принять душ, опустить ноги в противовирусный раствор и надеть сменную обувь, чтобы войти внутрь.
Вирусная угроза также привела к изменению рациона свиней. В то время как фрукты и зерно все еще остаются в меню, овощи, которые растут под землей, такие как тапиока и сладкий картофель, были запрещены, потому что вирус дольше выживает в почве.
Карликовые свиньи строят сложные гнезда из сухой травы, чтобы жить в них семьями круглый год. После вспышки чумы специалисты обыскали рынки, пока не нашли одного продавца, который собирал солому до декабря 2019 года. По словам Деки, они купили всю траву, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить свиней на год.
Дека также сообщил, что пандемия коронавируса истощила финансирование их организации, но он верит, что усилия по сохранению вида принесут свои плоды.
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