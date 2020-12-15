Цирковую медведицу, жившую в крошечной клетке, спасли и перевезли в заповедник

Международная организации защиты животных Four Paws («Четыре Лапы») перевезла 11-летнюю Джамболину из Украины в швейцарский заповедник Arosa Bärenland («Медвежья Страна»). Животное нуждается в медицинском уходе и могло погибнуть, потому что содержалось в ненадлежащих условиях.
Как рассказал владелец Джамболины, имя которого не называется, медведица родилась в 2009 году в крымском зоопарке. Он купил ее всего через несколько недель после рождения и обучил как циркового зверя.
До марта 2020 года Джамболина работала на представлениях в передвижном цирке в Украине и иногда за рубежом. После начала пандемии COVID-19 владелец животного был вынужден прекратить выступления. Он поселил медведицу в небольшой металлической клетке в своем гараже, где Джамболина даже тосковала от одиночества и недостатка физической активности. Пытаясь найти решение проблемы, мужчина связался с Four Paws, представители которой договорились с Arosa Bärenland в швейцарском кантоне Граубюнден.
Там Джамболина будет жить в компании двух других медведей, Амелии и Меймо, прибывших из Румынии. А самый первый приехавший из Сербии в Арозу медведь Напа умер месяц назад в возрасте 14 лет в результате давнего серьезного заболевания.
По словам представительницы Four Paws, Барбары ван Генне, на перевозку Джамболины ушло четыре дня, за которые был проделан путь в 2400 километров.
«Транспортировка медведя через четыре национальных границы и две границы ЕС — это большая проблема, особенно во время COVID-19. Мы должны были обеспечить благополучие Джамболины, в то время как для логистической части перевода требовалось много документов и контроля», — сказала Ван Генне.
Поскольку зубы и когти медведицы находятся в плохом состоянии, сотрудники швейцарского центра первым делом займутся их лечением. Затем они должны проверить, не захочет ли Джамболина впасть в спячку, чего она ни разу не делала в неволе.
Они надеются, что этот природный инстинкт поможет ей вернуться к своим медвежьим корням. По словам представителей Arosa Bärenland, Амелия и Меймо, которые также содержались в неволе, в этом году впали в спячку в искусственной пещере.
С 2011 года Украина разрешает содержание медведей в частных руках при условии соблюдения ряда условий. Медведь не должен быть пойман в дикой природе, а быть рожден и выращен в неволе. Также животное должно содержаться в загоне площадью не менее 30 кв. метров и высотой не менее трех метров.
Зоозащитники утверждают, что медведи все равно страдают в этих условиях, поскольку минимальные требования для их содержания не отвечают их реальным потребностям, а соблюдение законов никем не контролируется.
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