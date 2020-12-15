Цирковую медведицу, жившую в крошечной клетке, спасли и перевезли в заповедник

Международная организации защиты животных Four Paws («Четыре Лапы») перевезла 11-летнюю Джамболину из Украины в швейцарский заповедник Arosa Bärenland («Медвежья Страна»). Животное нуждается в медицинском уходе и могло погибнуть, потому что содержалось в ненадлежащих условиях.

Как рассказал владелец Джамболины, имя которого не называется, медведица родилась в 2009 году в крымском зоопарке. Он купил ее всего через несколько недель после рождения и обучил как циркового зверя.

До марта 2020 года Джамболина работала на представлениях в передвижном цирке в Украине и иногда за рубежом. После начала пандемии COVID-19 владелец животного был вынужден прекратить выступления. Он поселил медведицу в небольшой металлической клетке в своем гараже, где Джамболина даже тосковала от одиночества и недостатка физической активности. Пытаясь найти решение проблемы, мужчина связался с Four Paws, представители которой договорились с Arosa Bärenland в швейцарском кантоне Граубюнден.