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Звери

Цирковую медведицу, жившую в крошечной клетке, спасли и перевезли в заповедник

National Geographic Россия
15 декабря 2020
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Фото: Four Paws
Медведица по имени Джамболина впервые за 11 лет увидит своих сородичей.

Международная организации защиты животных Four Paws («Четыре Лапы») перевезла 11-летнюю Джамболину из Украины в швейцарский заповедник Arosa Bärenland («Медвежья Страна»). Животное нуждается в медицинском уходе и могло погибнуть, потому что содержалось в ненадлежащих условиях. 

Как рассказал владелец Джамболины, имя которого не называется, медведица родилась в 2009 году в крымском зоопарке. Он купил ее всего через несколько недель после рождения и обучил как циркового зверя. 

До марта 2020 года Джамболина работала на представлениях в передвижном цирке в Украине и иногда за рубежом. После начала пандемии COVID-19 владелец животного был вынужден прекратить выступления. Он поселил медведицу в небольшой металлической клетке в своем гараже, где Джамболина даже тосковала от одиночества и недостатка физической активности. Пытаясь найти решение проблемы, мужчина связался с Four Paws, представители которой договорились с Arosa Bärenland в швейцарском кантоне Граубюнден. 

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Four Paws Джамболина содержалась в клетке, где не могла гулять и даже вытянуться в полный рост

Там Джамболина будет жить в компании двух других медведей, Амелии и Меймо, прибывших из Румынии. А самый первый приехавший из Сербии в Арозу медведь Напа умер месяц назад в возрасте 14 лет в результате давнего серьезного заболевания.

«Это, безусловно, будет очень трогательно, когда Джамболина сможет исследовать открытый вольер в горах Граубюндена и, наконец, испытать подходящую для своего вида жизнь», — Александра Мандоки, директор Four Paws.

По словам представительницы Four Paws, Барбары ван Генне, на перевозку Джамболины ушло четыре дня, за которые был проделан путь в 2400 километров. 

«Транспортировка медведя через четыре национальных границы и две границы ЕС — это большая проблема, особенно во время COVID-19. Мы должны были обеспечить благополучие Джамболины, в то время как для логистической части перевода требовалось много документов и контроля», — сказала Ван Генне. 

Поскольку зубы и когти медведицы находятся в плохом состоянии, сотрудники швейцарского центра первым делом займутся их лечением. Затем они должны проверить, не захочет ли Джамболина впасть в спячку, чего она ни разу не делала в неволе. 

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Four Paws Первые минуты пребывания Джамболины в подходящих ее виду условиях

Они надеются, что этот природный инстинкт поможет ей вернуться к своим медвежьим корням. По словам представителей Arosa Bärenland, Амелия и Меймо, которые также содержались в неволе, в этом году впали в спячку в искусственной пещере. 

С 2011 года Украина разрешает содержание медведей в частных руках при условии соблюдения ряда условий. Медведь не должен быть пойман в дикой природе, а быть рожден и выращен в неволе. Также животное должно содержаться в загоне площадью не менее 30 кв. метров и высотой не менее трех метров.

Зоозащитники утверждают, что медведи все равно страдают в этих условиях, поскольку минимальные требования для их содержания не отвечают их реальным потребностям, а соблюдение законов никем не контролируется. 

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