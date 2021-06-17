Цирюльник для верблюдов: видео из зоопарка

В зоопарке Лондона провели необычную процедуру: два бактриана, или двугорбых верблюда (Camelus bactrianus), отправились на стрижку. Как поясняют смотрители, эти животные сами полностью сбрасывают лишнюю шерсть раз в год, и в следующий раз это должно произойти примерно через шесть месяцев. Но сейчас в городе слишком жарко, и обильный шерстяной покров создает зверям ряд неудобств.

Верблюдам Чингису и Ноэми для отвлечения их внимания были предложены аппетитные листья, и когд они заинтересовались угощением, специалисты приступили к своей задаче. В то время как Ноэми с увлечением жевала листву, Чингис, похоже, был не слишком рад и даже ворчал на парикмахера. Тем не менее, стрижка прошла по плану, и с обоих животных было удалено почти 6 кг шерсти.