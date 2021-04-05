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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Звери

Цветочный завтрак для лемура: видео

Анастасия Баринова
05 апреля 2021
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Фото: Oregon Zoo/Twitter
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Фото: Oregon Zoo/Twitter
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Фото: Oregon Zoo/Twitter
Питаясь цветами и их нектаром, лемуры участвуют в процессе опыления растений.

Кошачьи лемуры (Lemur catta) относятся к вымирающим видам животных. В естественной среде их осталось не более 2000, и еще столько же живет в зоопарках по всему миру. Одним из мест, где заботятся об этих приматах, является зоопарк штата Орегон. Недавно его смотрители опубликовали видео, показывающее процесс кормления лемуров: они с удовольствием лакомятся лепестками цветов, отбирая самые вкусные друг у друга.

Многие лемуры питаются фруктами, листьями, цветами, а также нектаром. Эти вкусовые предпочтения вносят огромный вклад в заботу о природе: когда лемуры тянутся к цветку, их морды покрываются пыльцой, а затем животное переносит пыльцу на следующий цветок. Особенно успешными опылителями считаются вари (Varecia).

На родине лемуров, острове Мадагаскар, растет равенала (Ravenala), или дерево путешественников. Цветки этого кустарникового растения окружены очень плотными листьями, а в соцветии длиной до 30 см содержится достаточно нектара для того, чтобы лемур мог утолить голод. Биологи не исключают, что растение эволюционно подстроилось под своих позвоночных опылителей: силами одних насекомых оно бы не справилось.

Многие животные способны опылять растения: помимо лемуров, это летучие мыши, грызуны и некоторые австралийские сумчатые. Занимаются этим и птицы, притом на протяжении тысячелетий: в Германии палеонтологи нашли ископаемую птицу-опылителя с цветком в клюве.

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