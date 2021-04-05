Цветочный завтрак для лемура: видео

Кошачьи лемуры (Lemur catta) относятся к вымирающим видам животных. В естественной среде их осталось не более 2000, и еще столько же живет в зоопарках по всему миру. Одним из мест, где заботятся об этих приматах, является зоопарк штата Орегон. Недавно его смотрители опубликовали видео, показывающее процесс кормления лемуров: они с удовольствием лакомятся лепестками цветов, отбирая самые вкусные друг у друга.