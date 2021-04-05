Цветочный завтрак для лемура: видео

Кошачьи лемуры (Lemur catta) относятся к вымирающим видам животных. В естественной среде их осталось не более 2000, и еще столько же живет в зоопарках по всему миру. Одним из мест, где заботятся об этих приматах, является зоопарк штата Орегон. Недавно его смотрители опубликовали видео, показывающее процесс кормления лемуров: они с удовольствием лакомятся лепестками цветов, отбирая самые вкусные друг у друга.
Snacks are blooming pic.twitter.com/JvjkEIycIB— Oregon Zoo (@OregonZoo) April 2, 2021
Многие лемуры питаются фруктами, листьями, цветами, а также нектаром. Эти вкусовые предпочтения вносят огромный вклад в заботу о природе: когда лемуры тянутся к цветку, их морды покрываются пыльцой, а затем животное переносит пыльцу на следующий цветок. Особенно успешными опылителями считаются вари (Varecia).
Lemurs are pollinators! Ruffed lemurs like this beauty love nectar, and help pollinate by transferring the pollen that sticks to their furry faces. pic.twitter.com/8UMbLX45rQ— Oregon Zoo (@OregonZoo) April 2, 2021
На родине лемуров, острове Мадагаскар, растет равенала (Ravenala), или дерево путешественников. Цветки этого кустарникового растения окружены очень плотными листьями, а в соцветии длиной до 30 см содержится достаточно нектара для того, чтобы лемур мог утолить голод. Биологи не исключают, что растение эволюционно подстроилось под своих позвоночных опылителей: силами одних насекомых оно бы не справилось.
Многие животные способны опылять растения: помимо лемуров, это летучие мыши, грызуны и некоторые австралийские сумчатые. Занимаются этим и птицы, притом на протяжении тысячелетий: в Германии палеонтологи нашли ископаемую птицу-опылителя с цветком в клюве.