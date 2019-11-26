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Звери

Дела сердечные: как бьется сердце крупнейшего кита?

26 ноября 2019
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Синий кит взмахивает хвостом неподалеку от Шпицбергена
Фото: Вадим Балакин
Ученые сумели снять кардиограмму у самого большого из живущих млекопитающих.

Ученые из Стэнфордского университета впервые измерили сердцебиение самого крупного млекопитающего в мире – синего кита (Balaenоptera musculus). Они в течение девяти часов фиксировали показатели взрослого самца длиной 22 метра, плававшего в заливе Монтерей у побережья Калифорнии.

Сперва исследователи выследили кита – что тоже не так-то просто, несмотря на его размеры. Когда животное поднялось на поверхность, ученые закрепили специально сконструированное устройство – электрокардиограф в специальном чехле на присосках – в месте, которое предположительно было ближе всего к сердцу, за левым плавником. Чтобы вода не повредила аппаратуру, прибор поместили в ярко-оранжевую пластиковую оболочку, так что он напоминал небольшую надувную лодку (тем не менее, совершенно для кита незаметную).

Когда кит погружался на глубину в поисках еды и кормился, у него наблюдалась чрезвычайно низкая частота сердечных сокращений (брадикардия) – от четырех до восьми ударов в минуту, а в некоторые моменты – всего два удара. Это удивило ученых, потому что именно в это время кит испытывает наибольшую нагрузку, пропуская через себя тонны воды во время кормления, чтобы отфильтровать планктон, которым он питается. На поверхности сердце кита совершало 25-37 ударов в минуту.

«Новые измерения жизненно важных физиологических показателей помогают нам понять, на что похожа жизнь и каков ее темп в таком большом организме», – Джереми Голдбоген, морской биолог, возглавлявший исследование.

Исследование было опубликовано в журнале PNAS. 

Нормальная частота сердечных сокращений в покое у человека колеблется от 60 до 100 ударов в минуту, а при спортивной нагрузке может достигать и 200. У мелких млекопитающих или птиц (например, воробьиных) частота сердечных сокращений при активной нагрузке или в полете может превышать тысячу ударов в минуту. 

Узнайте, почему человеческое сердце начинает приобретать обезьяньи черты. 