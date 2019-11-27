Дельфины оказались правшами

Около 90 процентов людей являются правшами, но мы не единственный вид, у которого можно четко выявить склонность к использованию определенных конечностей: гориллы, как правило, правши, а кенгуру – левши. Даже кошки имеют склонность к определенному направлению, хотя оно зависит от их пола.

Ученые обнаружили, что и у дельфинов-афалин (Tursiops truncatus) есть доминирующая сторона тела – правая. Причем выражено это свойство гораздо сильнее, чем у людей!

Исследователи наблюдали за поведением дельфинов на Багамах. Во время поиска пищи афалины с помощью эхолокации исследуют морское дно и, найдя что-либо интересное, утыкаются своим «клювом» (рострумом) в донные отложения. При этом почти все дельфины делают резкий разворот в левую сторону, чтобы правый глаз и в целом правая сторона оказались ближе к предполагаемой добыче.

Наблюдения проводились с 2012 по 2018 год. Ученые насчитали 709 поворотов в одну и ту же сторону, что составило 99 процентов от их общего количества. В другую сторону разворачивался лишь один дельфин. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Ученые выдвигают ряд возможных причин таких результатов, в том числе то, что дельфинам так легче глотать добычу: проходящий через гортань пищевой канал шире с правой стороны. Исследования также показали, что дельфины производят эхолокационные щелчки с помощью фонических губ (небольшие вибрирующие структуры, схожие с губами человека и играющие важную роль в генерации звуков) на правой стороне головы: соответственно, именно эту сторону выгодно держать ближе к дну океана.

Еще одна причина может быть связана с латеральностью – способностью двух полушарий мозга с разной скоростью и точностью выполнять разные задачи. Больше всего латеральность в разных воплощениях выражена у людей, но у других млекопитающих, птиц и даже рыб ее также наблюдали. В таком случае «правосторонность» дельфинов связана с тем, что сенсорная информация, полученная одной стороной тела дельфина, обрабатывается противоположным полушарием мозга.

Это не первый случай «правосторонности» у китообразных. Серые и горбатые киты тоже двигаются вправо, когда добывают пищу на морском дне. Аналогично гангские дельфины, которые практически ничего не видят и полностью зависят от эхолокации, почти всегда при движении поворачиваются правым боком.

Узнайте о других левшах и правшах в мире животных.