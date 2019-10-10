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Фанджи: самый старый дельфин-одиночка

10 октября 2019
Дельфин Фунджи
Фото: Dream Ireland Holiday Homes/flickr.com
Самец афалины (Tursiops truncatus) по имени Фанджи (Грибок) занял свое место в Книге рекордов Гиннесса, как самый долгоживущий одинокий дельфин.

Он был впервые замечен в бухте полуострова Дингл в Ирландии в 1983 году и с тех пор продолжает искать компании людей. По словам местных жителей, Фанджи никогда не покидал защищенную бухту, предпочитая взаимодействовать с пловцами и серферами и плавать рядом с туристическими лодками.

Из-за его необычайно игривой, дружелюбной натуры он стал любимцем всего Дингла и символом живописного приморского города. Многие приезжают в этот район специально, чтобы увидеть Фанджи. У него даже есть собственная статуя возле туристического информационного бюро.

Мировой рекорд Фанджи был зафиксирован после публикации доклада «Одинокие рейнджеры», посвященному известным одиноким китам и дельфинам. Доклад был подготовлен организацией Marine Connection.

Афалины чаще всего живут в стаях или небольших группах из двух-трех особей, но нередко встречаются и дельфины-одиночки.

В докладе также подробно описан другой афалина по имени Джоджо, который в 80-х годах прошлого века плавал в одиночестве у островов Теркс и Кайкос в Карибском море. Однако дата, в которую он был впервые замечен, обсуждается, поэтому его возраст не может быть подтвержден.