Фанджи: самый старый дельфин-одиночка

Самец афалины (Tursiops truncatus) по имени Фанджи (Грибок) занял свое место в Книге рекордов Гиннесса, как самый долгоживущий одинокий дельфин.

I met Fungi the dolphin when we were in Dingle🐬❤️☘️ I nearly cried so many times when I saw him come out of the water! I saw him when I was a little girl but I definitely appreciated it much more now,seeing him wild and free loving life the way he should be 💖 @DingleDolphinBo pic.twitter.com/UHCwhGG4s5