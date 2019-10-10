Фанджи: самый старый дельфин-одиночка

Он был впервые замечен в бухте полуострова Дингл в Ирландии в 1983 году и с тех пор продолжает искать компании людей. По словам местных жителей, Фанджи никогда не покидал защищенную бухту, предпочитая взаимодействовать с пловцами и серферами и плавать рядом с туристическими лодками.
Из-за его необычайно игривой, дружелюбной натуры он стал любимцем всего Дингла и символом живописного приморского города. Многие приезжают в этот район специально, чтобы увидеть Фанджи. У него даже есть собственная статуя возле туристического информационного бюро.
I met Fungi the dolphin when we were in Dingle🐬❤️☘️ I nearly cried so many times when I saw him come out of the water! I saw him when I was a little girl but I definitely appreciated it much more now,seeing him wild and free loving life the way he should be 💖 @DingleDolphinBo pic.twitter.com/UHCwhGG4s5— Tara McNeill (@tara_mcneill) January 22, 2019
Мировой рекорд Фанджи был зафиксирован после публикации доклада «Одинокие рейнджеры», посвященному известным одиноким китам и дельфинам. Доклад был подготовлен организацией Marine Connection.
Афалины чаще всего живут в стаях или небольших группах из двух-трех особей, но нередко встречаются и дельфины-одиночки.
В докладе также подробно описан другой афалина по имени Джоджо, который в 80-х годах прошлого века плавал в одиночестве у островов Теркс и Кайкос в Карибском море. Однако дата, в которую он был впервые замечен, обсуждается, поэтому его возраст не может быть подтвержден.