Фанджи: самый старый дельфин-одиночка

Он был впервые замечен в бухте полуострова Дингл в Ирландии в 1983 году и с тех пор продолжает искать компании людей. По словам местных жителей, Фанджи никогда не покидал защищенную бухту, предпочитая взаимодействовать с пловцами и серферами и плавать рядом с туристическими лодками.

Из-за его необычайно игривой, дружелюбной натуры он стал любимцем всего Дингла и символом живописного приморского города. Многие приезжают в этот район специально, чтобы увидеть Фанджи. У него даже есть собственная статуя возле туристического информационного бюро.