Детеныш гориллы вернулся в семью после болезни: видео

Но теперь опасений за его жизнь больше нет: детеныш выздоровел, окреп и снова должен присоединиться к сородичам. Зоопарк снял трогательное видео этой встречи. Фредди не забыла своего подопечного: обнюхав, она нежно берет его в свои могучие лапы, укачивает, сажает на спину и снова укачивает.