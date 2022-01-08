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Звери

Детеныш гориллы вернулся в семью после болезни: видео

Анастасия Баринова
08 января 2022
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Фото: Cleveland Metroparks Zoo
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Фото: Cleveland Metroparks Zoo
Новорожденный заболел и первые недели провел вдали от сородичей.

26 октября 2021 года в зоопарке Кливленда впервые за всю его историю на свет появился детеныш западной равнинной гориллы (Gorilla gorilla gorilla). Это радостное событие было немного омрачено тем, что его родная мать, 23-летняя Ннека, не проявила к сыну должного внимания, однако другая самка, 47-летняя Фредди, взяла на себя заботу о малыше.

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Новый обитатель зоопарка получил кличку Baby G. Из-за того, что он родился недоношенным, он был очень слабым и вскоре заболел пневмонией. Его пришлось забрать у приемной матери и поместить отдельно.

Но теперь опасений за его жизнь больше нет: детеныш выздоровел, окреп и снова должен присоединиться к сородичам. Зоопарк снял трогательное видео этой встречи. Фредди не забыла своего подопечного: обнюхав, она нежно берет его в свои могучие лапы, укачивает, сажает на спину и снова укачивает.

Смотрители отмечают, что Фредди практически не покидает своего приемного сына. И хотя Ннека по-прежнему не интересуется ролью матери, остальные гориллы, живущие в зоопарке, поприветствовали своего нового члена, а отец, 34-летний Моколо, с интересом наблюдает за ним.

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